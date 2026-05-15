Το όργανο του σώματός μας που γερνάει πιο γρήγορα – και τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό

Τα ανθρώπινα όργανα δεν γερνούν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Κάποια αντέχουν περισσότερο στον χρόνο, ενώ άλλα φθείρονται αθόρυβα, πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα προειδοποιητικά συμπτώματα. Αν το σώμα μας έμοιαζε με αυτοκίνητο, τα νεφρά θα ήταν ίσως το πιο καταπονημένο εξάρτημά του: δουλεύουν ασταμάτητα, χωρίς «ρεπό», φιλτράροντας καθημερινά δεκάδες γαλόνια αίματος.

«Δεν θα περιμένατε να αρχίσει να καπνίζει ο κινητήρας για να αλλάξετε λάδια, σωστά; Το ίδιο ισχύει και για τα όργανά σας», επισημαίνει ο Δρ. Mutahar Ahmed, ουρολόγος και διευθυντής του Κέντρου για τον Καρκίνο της Κύστης στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack.

Η επιστήμη πλέον γνωρίζει ότι η βιολογική ηλικία των οργάνων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη χρονολογική ηλικία του ανθρώπου. Μελέτη του 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε περισσότερους από 5.500 συμμετέχοντες, έδειξε ότι σχεδόν το 20% εμφάνιζε τουλάχιστον ένα όργανο σε επιταχυνόμενη τροχιά γήρανσης, μια κατάσταση που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας.

Παράλληλα, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Pediatrics αποκάλυψε ότι παράγοντες όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία και οι ψυχολογικές διαταραχές από την εφηβική ηλικία σχετίζονται στενά με ταχύτερη βιολογική γήρανση στη μέση ηλικία.

«Η κατανόηση αυτού δίνει στους νεότερους έναν ισχυρό λόγο να δράσουν νωρίς», εξηγεί ο Δρ. David A. Taub, διευθυντής Ουρολογικής Ογκολογίας και Ρομποτικής Χειρουργικής στο Lynn Cancer Institute της Baptist Health South Florida.

Γιατί τα νεφρά γερνούν πιο γρήγορα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα νεφρά αποτελούν ένα από τα πιο ενεργά και απαιτητικά όργανα του οργανισμού.

«Τα νεφρά είναι το κύριο σύστημα φιλτραρίσματος του σώματος, καθαρίζοντας περίπου 50 γαλόνια αίματος κάθε μέρα», εξηγεί ο Δρ. Taub. «Απομακρύνουν τα απόβλητα και τα περιττά υγρά, ρυθμίζουν μέταλλα όπως το νάτριο και το κάλιο, συμβάλλουν στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, ενεργοποιούν τη βιταμίνη D και παράγουν ορμόνες που βοηθούν στη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων».

Ωστόσο, η συνεχής αυτή λειτουργία έχει κόστος.

«Κάθε μέρα, τα νεφρά φιλτράρουν ολόκληρη την παροχή αίματος δεκάδες φορές, εκθέτοντας τις ευαίσθητες δομές τους σε τοξίνες, διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και οξειδωτικό στρες», τονίζει ο ίδιος.

Ο Δρ. Samir Parikh, επικεφαλής νεφρολογίας στο UT Southwestern, σημειώνει ότι οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν πλήρως γιατί τα νεφρά γερνούν ταχύτερα από άλλα όργανα. Η πρόσφατη έρευνα της ομάδας του στρέφει το ενδιαφέρον στα μιτοχόνδρια, τις «μπαταρίες» των κυττάρων.

«Πιστεύουμε ότι η φθορά αποτυπώνεται στο μιτοχονδριακό DNA με τρόπο που επηρεάζει τις λειτουργίες των νεφρικών κυττάρων», εξηγεί. Η θεωρία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, ανοίγει τον δρόμο για έγκαιρη ανίχνευση και πιθανές παρεμβάσεις πριν η βλάβη εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο.

Οι “σιωπηλοί” εχθροί των νεφρών

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία θεωρούνται από τους βασικότερους παράγοντες που επιταχύνουν τη νεφρική γήρανση.

«Με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να βλάψουν τα ευαίσθητα αιμοφόρα αγγεία στα νεφρά», προειδοποιεί ο Δρ. Ahmed.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό επειδή τα νεφρά έχουν περιορισμένη δυνατότητα αναγέννησης.

«Μόλις χαθούν οι μονάδες φιλτραρίσματος, οι λεγόμενοι νεφρώνες, δεν μπορούν να αντικατασταθούν», υπογραμμίζει ο Δρ. Taub.

Τι συμβαίνει όταν τα νεφρά αρχίζουν να φθείρονται

Η φυσιολογική γήρανση των νεφρών ξεκινά ήδη από τη δεκαετία των 30 ή 40 ετών.

«Η μέση πτώση της νεφρικής λειτουργίας είναι περίπου 1% τον χρόνο ή και λιγότερο στους υγιείς ανθρώπους», αναφέρει ο Δρ. Ahmed. «Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν επαρκή νεφρική λειτουργία ακόμη και στα 70 ή 80 τους».

Καθώς όμως μειώνεται η ικανότητα φιλτραρίσματος, τα απόβλητα αρχίζουν να συσσωρεύονται στο αίμα, ενώ το σώμα συγκρατεί περισσότερο αλάτι και υγρά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο, υπέρταση και διαταραχές των μετάλλων στο αίμα, επηρεάζοντας ολόκληρο τον οργανισμό.

Το ανησυχητικό είναι ότι η νεφρική νόσος εξελίσσεται συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα. «9 στους 10 ανθρώπους με νεφρική νόσο δεν είχαν σημαντικά συμπτώματα πριν από τη διάγνωση», τονίζει ο Δρ. Parikh.

Όταν εμφανιστούν σημάδια, μπορεί να περιλαμβάνουν:

επίμονη κόπωση

δυσκολία συγκέντρωσης

προβλήματα ύπνου

ξηρό και κνησμώδες δέρμα

συχνουρία, κυρίως τη νύχτα

πρήξιμο σε πόδια και αστραγάλους

Οι 3 κινήσεις που προστατεύουν τα νεφρά σας

Οι ειδικοί επιμένουν ότι, παρότι η γήρανση των νεφρών είναι αναπόφευκτη σε έναν βαθμό, μπορεί να επιβραδυνθεί σημαντικά.

Ελέγξτε την πίεση και το σάκχαρό σας

Η υπέρταση και ο διαβήτης παραμένουν οι δύο βασικότερες αιτίες νεφρικής βλάβης. «Η διατήρηση αυτών των δεικτών σε υγιή επίπεδα είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για τα νεφρά σας», τονίζει ο Δρ. Ahmed.

Υιοθετήστε μεσογειακή διατροφή

Η μεσογειακή και η DASH δίαιτα θεωρούνται ιδιαίτερα προστατευτικές για τα νεφρά. «Μειώνουν τη φλεγμονή, ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση και περιορίζουν τα απόβλητα που πρέπει να φιλτράρουν τα νεφρά», εξηγεί ο Δρ. Taub. Οι ειδικοί συστήνουν περιορισμό του νατρίου κάτω από 2.300 mg ημερησίως.

Μην αμελείτε την ενυδάτωση

Το νερό παραμένει ένας από τους πιο απλούς αλλά ουσιαστικούς συμμάχους της νεφρικής λειτουργίας. «Η κατανάλωση αρκετού νερού βοηθά τα νεφρά να απομακρύνουν το νάτριο και τις τοξίνες από το σώμα», εξηγεί ο Δρ. Ahmed. «Σκεφτείτε το σαν να ξεπλένετε τα φίλτρα σας».

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται περίπου 1,5 έως 2 λίτρα νερού ημερησίως, αν και οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με τον οργανισμό και τον τρόπο ζωής.

Η γνώση μπορεί να αλλάξει την πορεία της υγείας

Οι ειδικοί συμφωνούν σε ένα βασικό μήνυμα: η βιολογική γήρανση δεν είναι απόλυτα προκαθορισμένη. Οι καθημερινές επιλογές επηρεάζουν βαθιά το πόσο γρήγορα φθείρονται τα όργανα του σώματος. Και τα νεφρά, αν και σιωπηλά, συχνά προειδοποιούν πολύ πριν να είναι αργά.

Πηγή: newsbeast.gr