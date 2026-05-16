Πάτρα: Ανήλικη δέχτηκε επίθεση από τρεις συνομήλικές της – Η μία κατέγραφε το περιστατικό

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από σχολείο στην Πάτρα, με τρεις 13χρονες να χτυπούν μία συνομήλικη μαθήτρια στην περιοχή Σαραβάλι.

Το θύμα της επίθεσης είπε στους αστυνομικούς ότι αφού αποχώρησε από το Γυμνάσιο οι δύο μαθήτριες την πλησίασαν και άρχισαν και να τη χτυπούν, ενώ η τρίτη βιντεοσκοπούσε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

“Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ανήλικες, ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος μιας 13χρονης για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία αναζητείται.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι τρεις ανήλικες κατηγορούμενες προσέγγισαν μια 13χρονη συμμαθήτριά τους, ενώ η τελευταία επέστρεφε στην οικία της και οι δυο ανήλικες συλληφθείσες χτύπησαν στο πρόσωπο τη 13χρονη, προκαλώντας της ελαφρές σωματικές βλάβες, ενώ η τρίτη κατηγορούμενη κατέγραφε την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε βάρος των ανήλικων κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης παθούσας”.

