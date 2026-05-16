Το Ιράν θα ανακοινώσει μηχανισμό διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ: “Θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες”

Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής έχει προετοιμάσει το Ιράν.

Το σχέδιο αυτό θα ανακοινωθεί σύντομα, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από τον μηχανισμό αυτό, τονίζοντας ότι «η διαδρομή από τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστή για τους χειριστές του “Σχεδίου Ελευθερία”».

Ο Αζίζι πρόσθεσε ότι τα έσοδα από τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ θα συλλέγονται για τις ειδικές υπηρεσίες που θα παρέχονται υπό τον ίδιο μηχανισμό.