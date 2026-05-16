Βαρύ πένθος για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: “Μπαμπά μου, σ’ ευχαριστώ που με έκανες να σ’ αγαπώ τόσο”

Βαρύ πένθος για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Από τη Μεγάλη Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί… Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια… Σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους», έγραψε ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες όταν το “πατέρα μου” έγινε “μπαμπά μου σ’ αγαπώ”… τόσα πολλά σ’ αγαπώ που όταν σε ρώτησα αν σου τα ’κανα καρπούζια… μου είπες “όχι… πεπόνια!!!”. Όσοι σε ξέρουνε δε σ έκαναν για 86 χρονών… τουλάχιστον 70… Τρελό DNA μας κληρονόμησες…».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη πως το φετινό καλοκαίρι, στη διάρκεια της περιοδείας της παράστασης «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων», θα νιώθει τον πατέρα του παρόντα: «Αυτό το καλοκαίρι που θα γυρίζω την Ελλάδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θα ‘χεις βρει την καλύτερη θέση … πάντα είχες την καλύτερη θέση… στην καρδιά μου!! Πατέρα μου ξέρω ότι στα ‘χω κάνει καρπούζια.. αλλά δεν πρόκειται εξάλλου να το ξαναπροφέρω εκτός κι αν το ζητάει κανένας ρόλος…Καλό σου ταξίδι… Μπαμπά μου, σ’ ευχαριστώ που με έκανες να σ’ αγαπώ τόσο…».