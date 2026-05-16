Δημήτρης Κοντόπουλος για την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας στη Eurovision: “Η Dara είναι μεγάλη σταρ, ένα ιδιαίτερο πλάσμα”

Μεγάλη σταρ χαρακτήρισε την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας στη φετινή Eurovision ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

Ο συνθέτης υπογράφει τη μουσική και τους στίχους του κομματιού της βουλγαρικής αποστολής, με τίτλο Bangaranga.

Αναφερόμενος στην Dara, την περιέγραψε ως ιδιαίτερο πλάσμα που μεταμορφώνεται πάνω στη σκηνή.

«Η Dara είναι μία μεγάλη σταρ. Είναι ένα ιδιαίτερο κορίτσι, πλάσμα γενικότερα. Μεταμορφώνεται στη σκηνή όπως είδαμε. Την αγαπάει η κάμερα, όπως όλοι πάλι είδατε, τραγουδάει καλά, χορεύει καλά», είπε ο Δημήτρης Κοντόπουλος για την Dara στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ο συνθέτης δεν παρέλειψε να κάνει και ένα σχόλιο για την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα. Όπως είπε, το Ferto έτυχε θερμής υποδοχής από τους θαυμαστές της Eurovision από τη στιγμή που κυκλοφόρησε.

Όσον αφορά στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τόνισε ότι έχει κάτι που τον κάνει ξεχωριστό. «Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο φαβορί. Από την πρώτη στιγμή αγαπήθηκε το κομμάτι, βγήκε και πιο νωρίς βέβαια απ’ όλα τ’ άλλα, αλλά έχει κάτι το παιδί αυτό. Φαίνεται ότι έχει κάτι, τον έχει αγαπήσει ο κόσμος πολύ», σχολίασε.

Δείτε το βίντεο