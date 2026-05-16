Νίκη Κεραμέως στο Συνέδριο της ΝΔ: Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη

«Η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας», τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο της ΝΔ.

Όπως ανέφερε, η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και το μέρισμα της ανάπτυξης πηγαίνει στην κοινωνία.

«Προφανώς δεν έχουν γίνει όλα τέλεια. Ο συνολικός όμως απολογισμός είναι ιδιαίτερα θετικός», επισήμανε.

«Καταφέραμε να ρίξουμε την ανεργία στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως και είπε πως οι 600.000 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά δεν είναι ένας αριθμός, αλλά από πίσω υπάρχουν οικογένειες.

«Οι συλλογικές συμβάσεις επέστρεψαν με την κυβέρνηση της ΝΔ και ήδη πάνω από 400.000 εργαζόμενοι βλέπουν σημαντικές αυξήσεις. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει εργαζόμενους. Η εξυπηρέτηση συμπολιτών μας με αναπηρία βελτιώνεται συνεχώς», πρόσθεσε.

«Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 920 ευρώ και ο μέσος έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, έναν χρόνο πιο νωρίς από τον στόχο. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, οι συντάξεις αυξάνονται και καταργήθηκε η προσωπική διαφορά. Το 2019 ο μέσος χρόνος απονομής σύνταξης ήταν 500 ημέρες, σήμερα είναι κάτω από 42 ημέρες. Αυτό που θέλουμε είναι με κάθε μας πράξη να φτάνουμε πιο κοντά στον στόχο, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους , ενίσχυση της απασχόλησης», υπογράμμισε.

«Η πολιτική που στηρίζεται στον ρεαλισμό και όχι στον λαϊκισμό είναι δύσκολη. Είναι η μόνη που διασφαλίζει αποτελέσματα. Η πραγματική δύναμη δεν είναι να υπόσχεσαι σε όλους τα πάντα, αλλά να κοιτάς τους πολίτες στα μάτια και να λες ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε πράξη. Με τη στήριξη των συναδέλφων των βουλευτών και όλων των στελεχών. Μαζί διαψεύδουμε όσους πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε, μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη, συνεχίζουμε για μια ακόμα μάχη ενάντια στον λαϊκισμό που προσπαθεί να επανέλθει. Μία ακόμα μάχη για την Ελλάδα της σιγουριάς και της προοπτικής. Αυτή η μάχη θα είναι κερδοφόρα, νικηφόρα», πρόσθεσε η υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ