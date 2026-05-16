Συγκινεί η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη: “Η μνήμη του δεν σβήνεται και δεν βανδαλίζεται”
Το “ευχαριστώ” της προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της πόλης εκφράζει με ανάρτησή της η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, με αφορμή τον πρόσφατο βανδαλισμό του μνημείου.
Όπως τονίζει η ίδια, “η άμεση ανταπόκρισή τους αποτελεί πράξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου”.
Τέλος, την ανάρτησή της κλείνει με το εξής μήνυμα: “Η μνήμη του δεν σβήνεται και δεν βανδαλίζεται”.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
“Ευχαριστούμε το Δήμος Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την άμεση αποκατάσταση του βανδαλισμένου, για δεύτερη φορά, μνημείου του παιδιού μας, Γεωργίου Λυγγερίδη.
Η άμεση ανταπόκρισή τους αποτελεί πράξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου, που υπηρέτησε με αξιοπρέπεια, ήθος και αφοσίωση το καθήκον του.
Η μνήμη του δεν σβήνεται και δεν βανδαλίζεται”.