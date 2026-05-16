Συγκινεί η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη: “Η μνήμη του δεν σβήνεται και δεν βανδαλίζεται”

Το “ευχαριστώ” της προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της πόλης εκφράζει με ανάρτησή της η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, με αφορμή τον πρόσφατο βανδαλισμό του μνημείου.

Όπως τονίζει η ίδια, “η άμεση ανταπόκρισή τους αποτελεί πράξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου”.

Τέλος, την ανάρτησή της κλείνει με το εξής μήνυμα: “Η μνήμη του δεν σβήνεται και δεν βανδαλίζεται”.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Ευχαριστούμε το Δήμος Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την άμεση αποκατάσταση του βανδαλισμένου, για δεύτερη φορά, μνημείου του παιδιού μας, Γεωργίου Λυγγερίδη.

Η άμεση ανταπόκρισή τους αποτελεί πράξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου, που υπηρέτησε με αξιοπρέπεια, ήθος και αφοσίωση το καθήκον του.

Η μνήμη του δεν σβήνεται και δεν βανδαλίζεται”.