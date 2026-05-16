Πούτιν και πρόεδρος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συζήτησαν για τον πόλεμο στο Ιράν
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συζήτησε την πολεμική διαμάχη στο Ιράν με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ανέφερε μία σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
«Οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση στη σημασία της συνέχισης της πολιτικής και διπλωματικής διαδικασίας με στόχο στην επίτευξη ειρηνευτικών συμφωνιών επί τη βάσει ενός συμβιβασμού», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Ο Πούτιν ευχαρίστησε επίσης τα ΗΑΕ για την υποστήριξή τους σε ανθρωπιστικά ζητήματα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
