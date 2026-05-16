ΚΑΕ ΠΑΟΚ: “Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα”

Ένα λιτό, αλλά πολύ περιεκτικό μήνυμα ενόψει του τελευταίου μέρους της χρονιάς έστειλε μέσω των social media, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ δημοσιοποίησε μια φωτογραφία, η οποία συνδυάζεται με το σύντομο «Δεν τελειώσαμε ακόμα».

Υπενθυμίζεται, ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει τον αντίπαλό του στα ημιτελικά της GBL, με τον Παναθηναϊκό να… πλησιάζει, μετά και τη νίκη (99-75) στον πρώτο προημιτελικό επί της Μυκόνου.