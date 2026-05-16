Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα Συμφωνία Αλήθειας προς το 2030

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο

της Νέας Δημοκρατίας, ανέδειξε την ανάγκη ενότητας της παράταξης ενόψει της

μεγάλης μάχης των επόμενων εκλογών.



Όπως τόνισε, η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα Συμφωνία Αλήθειας για το 2030, «για μία

πατρίδα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο ασφαλή και πιο δίκαιη».



Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου:



«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

σύνεδροι του 16ου Συνεδρίου της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας

Δημοκρατίας,

Επιτρέψτε μου στο δικό σας πρόσωπο να απευθυνθώ στα εκατοντάδες χιλιάδες

μέλη της Παράταξης μας. Να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την τιμή που μου

έχετε να είμαστε συναγωνιστές και να δίνουμε μάχες για την πατρίδα μας τα

τελευταία 11 χρόνια στο πλευρό του Προέδρου και Πρωθυπουργού της χώρας,

Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από το 2015 έως το 2019, η Νέα Δημοκρατία ένωσε τους Έλληνες σε μια μεγάλη

κοινωνική πλειοψηφία. Ενάντια στον λαϊκισμό, τα ψέματα, τη δημαγωγία, την

υπερφορολόγηση και το χάος ανασφάλειας, η στρατηγική μας στηρίχθηκε στην

ελπιδοφόρα πρόταση μιας Συμφωνίας Αλήθειας για τον ελληνικό λαό. Είχα την τιμή

τότε να υπηρετήσω ως συντονιστής στρατηγικής του κόμματος δίπλα στον

Πρωθυπουργό.

Από το 2019 έως το 2023 και μέχρι τις μέρες μας, η παράταξη πορεύτηκε με την ίδια

ενωτική, κοινωνική και εθνική στρατηγική. Πέτυχε την αποτελεσματική διαχείριση

μεγάλων κρίσεων, της πανδημίας και της παράνομης μετανάστευσης, έχοντας ως

σταθερές αξίες την ανθρώπινη ζωή, τον πατριωτισμό, τη στήριξη της οικονομίας,

μακριά από ιδεοληψίες.

Από το 2023 μέχρι τις μέρες μας εδραιώθηκε η δημοσιονομική σταθερότητα, η

αξιοπιστία και οι υψηλή σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη αναπτυξιακοί ρυθμοί.

Όλη αυτή η πορεία νικών και επιτυχιών οφείλεται σε μία συντεταγμένη και

συμπαγή στρατηγική, με ηγέτη τον Πρωθυπουργό της χώρας, και στις καλύτερες

στιγμές της βασίστηκε στην αταλάντευτη και πανίσχυρη ενότητα της παράταξης.

Δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα εάν αυτή η παράταξη δεν έδινε όλες αυτές τις μάχες

ενωμένη.

Και ταυτόχρονα, δίπλα στη στρατηγική της ενότητας και της διεύρυνσης της

κοινωνικής βάσης και της πολιτικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, μείναμε

σταθεροί στην ιδρυτική διακήρυξη του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή,

κρατώντας ιδιαιτέρως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που υπηρετεί πάντα

και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του Έθνους, που βρίσκονται πέρα και πάνω από

τις παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς. Αυτά είναι

τα λόγια του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας μισό αιώνα πριν. Είμαστε πιστοί σε αυτά

και έχουμε ασφαλώς ιδεολογία πέρα από τις ετικέτες: την ιδεολογία του

πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η μπλε φανέλα και

αυτή τη μπλε φανέλα τη φοράμε όλοι στη Νέα Δημοκρατία και είμαστε ενωμένοι

σαν μία γροθιά.

Έχουμε, λοιπόν, το δικαίωμα να πούμε στους Έλληνες ότι αυτά τα 7 χρόνια τα

πράγματα στη χώρα είναι πολύ καλύτερα από εκεί που τα παραλάβαμε. Η πολιτική

είναι σύγκριση και η σύγκριση είναι αυτά τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας με τα 4

χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας.

Βεβαίως, χωρίς καμιά αμφιβολία έχουν υπάρξει λάθη, αστοχίες και αδυναμίες. Πώς

θα μπορούσε να μην υπάρξουν. Αλάνθαστοι είναι μόνο όσοι δεν δρουν μέσα στη

ζωή και δεν παίρνουν κρίσιμες και διαρκείς αποφάσεις. Αλλά οι Έλληνες ξέρουν ότι

πορευόμασταν και πορευόμαστε σε σωστό δρόμο.

Και το κυριότερο, γιατί αυτές οι αστοχίες και τα λάθη αναμφίβολα έχουν

επιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να διαβάζει κανείς δημοσκοπήσεις για να

καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες μέσα στην ελληνική κοινωνία.

Μόνο που αυτή η παράταξη έχει αποδείξει κάτι πολύ σοβαρό. Είναι ζωντανό τμήμα

της ελληνικής κοινωνίας και έχει τη δύναμη και να αναγνωρίζει τα λάθη και να τα

διορθώνει.

Φίλες και φίλοι, ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς που αλλάζουν ακόμα και

θεμέλιους λίθους του πλαισίου ασφαλείας του δυτικού κόσμου. Πορευόμαστε προς

το 2030 εν μέσω μεγάλων προκλήσεων, κινδύνων και απειλών.

Η Ελλάδα ενόψει του 2030 έχει ανάγκη για μια νέα Συμφωνία Αλήθειας. Για μια πιο

παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο ασφαλή και πιο δίκαιη πατρίδα.

Και αυτή η νέα Συμφωνία Αλήθειας πιστεύω ότι πρέπει να περιλαμβάνει:

πρώτον, στρατηγική ασφάλειας για τη χώρα που, εκτός από τις Ένοπλες Δυνάμεις,

αυτή η στρατηγική θα πρέπει να υποστηρίζει ισχυρές πολυσήμαντες συμμαχίες και

πρώτα απ’ όλες ακόμα πιο ενισχυμένη τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τη θέση του ευρωπαϊκού κόμβου ενέργειας,

μεταφορών και ασφαλείας. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε

τους δεσμούς μας ιδιαίτερα με ορθόδοξα χριστιανικά κράτη, με τα οποία μας

συνδέουν ιστορικοί, πολιτισμικοί και πνευματικοί δεσμοί.

δεύτερη βασική προτεραιότητα μιας νέας Συμφωνίας Αλήθειας: μια ανθεκτική

οικονομία με στέρεες βάσεις, με ισχυρότερη παραγωγικότητα, με εξαγωγικό

προσανατολισμό, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Φίλες και φίλοι, η ενίσχυση

της παραγωγικότητας είναι προϋπόθεση για να βελτιώνονται στέρεα οι μισθοί των

εργαζομένων και για να έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε την ισχύ των

Ενόπλων Δυνάμεων. Χωρίς μια πιο παραγωγική οικονομία, που να βασίζεται σε

παραγωγικές επενδύσεις, σε ισχυρή βιομηχανία, σε σύγχρονη πρωτογενή

παραγωγή, ισόρροπα σε όλη τη χώρα, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το

πρόβλημα του κόστους ζωής. Η περίφημη ακρίβεια δεν είναι ούτε φαινόμενο ούτε

ασθένεια. Είναι η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Είναι ο μισθός, ο φόρος και

οι τιμές των προϊόντων. Κι αυτά σχετίζονται πρώτα και πάνω απ’ όλα με την ανάγκη

για μια πιο παραγωγική οικονομία.

τρίτον, η ισονομία και η διαφάνεια ως εγγυήσεις κοινωνικής δικαιοσύνης.

και τέταρτον, και σας ζητώ την προσοχή σας, η παράταξή μας στη νέα Συμφωνία

Αλήθειας πρέπει να έχει μπροστά – δική μας προτεραιότητα είναι – την μείωση των

κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και την αντιμετώπιση του οξύτατου

δημογραφικού προβλήματος.

Αυτή είναι η δική μας ατζέντα, αυτής της μεγάλης λαϊκής παράταξης, της Νέας

Δημοκρατίας. Και αυτό το όραμα, αυτό το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το

μοιραζόμαστε με τις νεότερες γενιές, με τη μεσαία τάξη και με όλες τις

δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις της πατρίδας μας.

Φίλες και φίλοι, αυτή η Συμφωνία Αλήθειας για να γίνει πράξη έχει ως

προϋπόθεση: μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Μια νέα μεγάλη νίκη στις

επόμενες εκλογές – και μια νέα μεγάλη νίκη προϋποθέτει ξανά και ξανά, πρώτα απ’

όλα, την ενότητα. Η μάχη που θα δώσουμε δεν θα είναι εύκολη. Η μάχη που θα

δώσουμε θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε περάσει όλα αυτά τα τελευταία

χρόνια.

Και όπως είπα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, δεν έχει το δικαίωμα να λείψει κανείς.

Και αυτό, για να είμαι σαφής, αφορά τους πάντες και ιδιαίτερα ανθρώπους και

προσωπικότητες που έχουν ιστορική σχέση με αυτή τη μεγάλη λαϊκή παράταξη. Η

Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους.

Γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά και γιατί – επιτρέψτε μου – κανένα πρόβλημα

δεν λύνεται με την απουσία. Ούτε, ακόμα χειρότερα, με τα πολιτικά διαζύγια, τα

οποία δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη. Αυτό, ας το σκεφτούν όλοι γιατί

υπάρχει ακόμη χρόνος.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη στρατηγική υπηρετούμε με συνέπεια στο Υπουργείο

Ανάπτυξης. Συμβάλλοντας αυτά τα δύο χρόνια στον παραγωγικό μετασχηματισμό

της οικονομίας. Με αιχμή του δόρατος τον Αναπτυξιακό Νόμο, τον οποίο αλλάξαμε

για να είναι ένα πραγματικό εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Με προτεραιότητα τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την καινοτομία και ιδιαίτερα τις

παραμεθόριες περιοχές, τις πιο αδύναμες περιοχές της χώρας, αλλά και τη

Θεσσαλία, που έχει πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα.

Όλα αυτά με συνέπεια, ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία. Όταν λέμε διαφάνεια,

με τη στήριξη του Πρωθυπουργού, δίνουμε τη μάχη στο Υπουργείο Ανάπτυξης για

να επιστραφούν στα κρατικά ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια που πήραν

επιχειρήσεις τα προηγούμενα είκοσι χρόνια από τον Αναπτυξιακό Νόμο, χωρίς να

κάνουν τις επενδύσεις που είχαν αναλάβει να κάνουν. Έχουμε μαζέψει πίσω, σε

πείσμα όσων έλεγαν ότι είναι αδύνατο να το κάνουμε, 120 εκατομμύρια ευρώ.

Και θα συνεχίσουμε γιατί για μένα είναι θέμα τιμής να αποδείξουμε ότι αυτή η

παράταση διαχειρίζεται τα χρήματα του ελληνικού λαού με διαφάνεια, λογοδοσία

και απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που

υπερασπίζουν την λογοδοσία και τη νομιμότητα.

Και ταυτόχρονα προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες απλοποιείται το

επιχειρηματικό περιβάλλον. Εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες, προωθείται η

ψηφιοποίηση, απλοποιείται η δυνατότητα δράσης για όλους τους επαγγελματίες

και όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.

Και το επόμενο διάστημα πέντε νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου με αιχμή

και τις νέες τεχνολογίες, την Τεχνητή Νοημοσύνη και κύριο βάρος στις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις, που είναι ανάγκη να ενσωματωθούν στο νέο παραγωγικό πρότυπο

που προωθούμε για τη χώρα, ώστε να διασφαλίσουν ότι κανένας δεν θα μείνει

πίσω από τα νέα στοιχεία, από τη νέα πορεία που θα έχει η ελληνική οικονομία.

Και τέλος, θέλω να το τονίσω: με αυστηρά μέτρα, τα οποία πολλές φορές δεν είναι

και στενά συνδεμένα με τη φιλοσοφία της παράταξής μας. Το κάνουμε, όμως. Με

αυστηρά μέτρα, με πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, της ελληνικής

βιομηχανίας τροφίμων, των σούπερ μάρκετ και γενικότερα της αγοράς, στην αγορά

καυσίμων προκειμένου να φρενάρουμε την αισχροκέρδεια.

Με αυστηρά μέτρα λειτουργούμε για την προστασία των καταναλωτών. Το ίδιο

κάνουμε σε λίγες μέρες με ένα νομοσχέδιο που θα προστατεύσει τους καταναλωτές

από τραπεζικές καταχρηστικές συναλλαγές. Βάζοντας τέλος στην ιστορία με τα ψιλά

γράμματα, με πρωτοβουλίες που κρατάνε 10-15 λεπτά και σε πείθουν να κάνεις ένα

καινούργιο σχέδιο, και βάζοντας έναν πλαφόν στο πόσο μπορεί να επιβαρύνονται

τα καταναλωτικά δάνεια ή τα επισκευαστικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, 30% έως

50%.

Εμείς κάνουμε πολιτικές προστασίας καταναλωτών. Εμείς έχουμε βάλει τα

υψηλότερα πρόστιμα σε όσους δεν πειθαρχούν στον νόμο, 21 εκατομμύρια ευρώ.

Και επειδή ακούω πολλούς να λένε εάν αυτά εισπράττονται, σας ενημερώνω ότι

έχει εισπραχθεί το 99,5% από αυτά τα πρόστιμα και το μήνυμα που θέλουμε να

περάσουμε είναι ότι ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους.

Είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, στηρίζουμε το

κέρδος, στηρίζουμε όμως και την εφαρμογή των νόμων και την προστασία των

καταναλωτών.

Αγαπητοί σύνεδροι,

ασφαλώς η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019.

Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, πρόοδο, ασφάλεια και

προοπτική για την πατρίδα. Απέναντι μας έχουμε μια αντιπολίτευση που επενδύει

στη διάσπαση, στον διχασμό και στην ένταση.

Απέναντι σ’ αυτούς, στην ελληνική κοινωνία θέλω να πω κάτι. Το πιστεύω, η τρίτη

τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, είναι στο χέρι μας, μπορεί να είναι η καλύτερη.

Μπορούμε ακόμη καλύτερα, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη πλέον γνώση και

εμπειρία όλοι μας.

Με το ίδιο μεράκι και με την ίδια αποφασιστικότητα για το σχέδιό μας, για την

Ελλάδα του 2030.

Και επειδή κάποιοι με ρωτούν αν γίνεται: 100 μέρες πριν τις εκλογές του 2023, δεν

υπήρχε κανείς που να πιστεύει στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.

Γίνεται, φίλες και φίλοι. Ενωμένοι θα νικήσουμε και θα το πετύχουμε!».