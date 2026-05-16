Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα

Το απόγευμα του Σαββάτου, 16 Μαϊου, επέλεξαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της σχέσης τους κάτω από άκρα μυστικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tlife.gr, ο θρησκευτικός γάμος της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα έγινε στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων.

Κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή της φίλη με τον σύντροφό της.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πληροφορίες, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα για αυτή την ξεχωριστή στιγμή της προσωπικής της ζωής ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα ένα λευκό κοστούμι.