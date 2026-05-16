Eurovision 2026: Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ συνάντησε τους εκπροσώπους της Φινλανδίας και ερμήνευσαν το φαβορί του διαγωνισμού

Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ συνάντησε τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό.

Ο τραγουδιστής είχε χαρίσει στη Νορβηγία την πρώτη θέση το 2009 με το κομμάτι Fairytale.

Εκείνος και η Linda Lampenius συνόδευσαν με τα βιολιά τους τον Pete Parkkonen που ερμήνευσε το Liekinheitin, το κομμάτι που από την πρώτη στιγμή κέρδισε τον τίτλο του φαβορί.

Η στιγμή της καλλιτεχνικής τους συνάντησης καταγράφηκε και το βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media.

