Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο μετά από πτώση του σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 17:30 στην περιοχή του Κορδελιού. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, φαίνεται να πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά σε εν κινήσει αμαξοστοιχία που αποτελείτο από μηχανή και ένα βαγόνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Κορδελιού Ευόσμου, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως είναι αυτοκτονία.

Αξίζει να αναφερθεί πως λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού, η Hellenic Train ανακοίνωσε πως διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σίνδος.