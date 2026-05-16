Κωνσταντίνος Βασάλος για Survivor: Τους καπετάνιους στον Άγιο Δομίνικο δεν τους διακατέχει καμία ιδιαίτερη ναυτοσύνη

Με αφορμή τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξήγησε πως η παραγωγή του Survivor γενικά τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και ότι οι κανόνες για το ψαροντούφεκο ήταν αυστηροί, με επιτήρηση και πρωτόκολλα.

«Η παραγωγή γενικά τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε παρατημένοι σε μια παραλία και ότι γίνει έγινε. Το πρόβλημα μπορεί να γίνει στη μετακίνηση συνήθως, δηλαδή όταν θα πάμε από την παραλία στο αγώνισμα, είτε με το σαφάρι είτε με τη βάρκα», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης: «Στη δική μου χρονιά ειδικά ήταν πάρα πολύ αυστηροί, ειδικά με το ψαροντούφεκο. Τα παιδιά σκεφτείτε ότι πήγαν το πρωί για να για να περάσει η ώρα τους. Δεν είναι ότι πεινάγανε. Είναι Μάιος, το παιχνίδι έχει προχωρήσει. Φαγητό υπάρχει. Δεν είναι ότι πεινάνε τόσο πολύ. Απλά πήγαν για να περάσει η ώρα τους.

Πήγαν σε μια ώρα η οποία δεν έχει τόσο πολύ κόσμο η παραλία από ανθρώπους της παραγωγής. Δηλαδή άμα έγινε 7:30, είναι η ώρα της αλλαγής της βάρδιας, που έρχονται οι ρεπόρτερ με τους cameraman, δηλαδή όλο το crew και φεύγει ο βραδινός cameraman για να κάνουν την τράμπα».

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Όλες τις ώρες είχαμε επιτήρηση. Δεν υπήρχε η ώρα που να είσαι μόνος σου. Απλά τα παιδιά επιλέξανε να πάνε το πρωί για να έχουν λιγότερη διέλευση. Το πρωτόκολλο είναι να ενημερώνεις ότι πας για ψαροντούφεκο. Δεν μπορείς να πας χωρίς σημαδούρες, χωρίς τα απαραίτητα σύνεργα. Και πάντα παίρνεις έναν άνθρωπο δίπλα σου για να μη γίνει κάτι.

Οι οδηγοί στον Άγιο Δομίνικο, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι έξω, δεν τους διακατέχει καμία ιδιαίτερη ναυτοσύνη. Δηλαδή δεν είναι και οι καλύτεροι καπετάνιοι. Επειδή τα σκάφη αυτά που μας μεταφέρουν είναι ακριβώς τα ίδια με τα τουριστικά, με το που ανεβαίνει η ταχύτητα πλανάρει το σκάφος, οπότε σηκώνεται η μύτη μπροστά. Αν λοιπόν ο οδηγός δεν έχει δει στα εκατό μέτρα τη σημαδούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακούσει.

Το λάθος είναι του καπετάνιου που έχει βγει τόσο κοντά στην ακτογραμμή. Πήγε πολύ κοντά στην παραλία και έγινε το ατύχημα. Κανονικά τα σκάφη φεύγουν πολύ μακριά. Δηλαδή εμείς ήμασταν στην παραλία και τους βλέπαμε στον ορίζοντα».