MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα για τον τελικό – Ανεβαίνει η Αυστραλία, σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα με τον Akyla

|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη “μάχη” για τη νίκη στον αποψινό τελικό της Eurovision, δείχνουν τα στοιχήματα, λίγες ώρες πριν βγει στη σκηνή ο Akylas για την Ελλάδα και οι υπόλοιποι 24 διαγωνιζόμενοι στην Αυστρία.

Ο Akylas πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και η Ελλάδα πέρασε εύκολα στο μεγάλο τελικό, όπου είναι μεταξύ των φαβορί στα στοιχήματα, για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Το “Ferto” του Έλληνα καλλιτέχνη είναι τρίτο στη σχετική λίστα, με τις στοιχηματικές εταιρείες να του δίνουν 7% πιθανότητες να κερδίσει το βραβείο της Eurovision για το 2026.

Νούμερο ένα φαβορί συνεχίζει να είναι η Φινλανδία με ποσοστό 41%, ενώ στη δεύτερη θέση έχει ανέβει πλέον η Αυστραλία, έχοντας “εκτοξεύσει” το ποσοστό της στο 22%, μετά την καθηλωτική εμφάνιση της Delta Goodrem στο δεύτερο ημιτελικό.

Πιο χαμηλά βρίσκεται η Antigoni της Κύπρου με το τραγούδι της “Jalla”, αφού έχει υποχωρήσει πλέον στη 17η θέση με μόλις 1% πιθανότητες, να κατακτήσει την πρωτιά στην Αυστρία.

Οι αποδόσεις έχουν αλλάξει πάντως τις τελευταίες ώρες, με την Αυστραλία να πλησιάζει πλέον τη Φινλανδία και την Ελλάδα να εμφανίζεται να έχει “κλειδώσει” την 3η θέση.

Akylas Eurovision 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Akylas: Τον Σεπτέμβριο σκέφτηκα να τα παρατήσω, έναν μήνα μετά γράψαμε το “Ferto”

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Survivor: Σοκαρισμένοι οι Τούρκοι παίκτες με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης στο Κορδελιό

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ζέτα Μακρυπούλια: Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες για την Επίδαυρο, μου αρέσει που βουτάω σε κάτι πάρα πολύ άγνωστο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου και Ρούτσι επισκέφτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – “Μου δώσατε την ελπίδα για να συνεχίσω τον αγώνα μου”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει να χτυπήσει χώρα του ΝΑΤΟ από το έδαφος της Λευκορωσίας