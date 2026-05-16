Μαρινάκης: Η σταθερότητα, που σε πολλές χώρες είναι ζητούμενο, στην Ελλάδα πλέον θεωρείται δεδομένη

«Το συνέδριό μας είναι κυρίως μια διαδικασία πολιτικού απολογισμού, ουσιαστικού διαλόγου, ανανέωσης και οραματισμού της Ελλάδας του 2030», δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Βραδυνή της Κυριακής».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι για τη ΝΔ «η προεκλογική περίοδος ξεκινά την επομένη των προηγούμενων εκλογών», υπογραμμίζοντας τη διαρκή επαφή του κόμματος με την κοινωνία.

Ο κ. Μαρινάκης καλεί τους πολίτες «να συγκρίνουν την Ελλάδα του 2019 με την Ελλάδα του σήμερα». Αναφέρεται σε «95% περισσότερες επενδύσεις», «600.000 παραπάνω θέσεις εργασίας», υψηλότερους μισθούς και ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική σταθερότητα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «αυτή η σταθερότητα, που σε πολλές χώρες είναι ζητούμενο, στην Ελλάδα πλέον θεωρείται δεδομένη».

Στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνωρίζει ανοιχτά την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, δηλώνοντας ότι «δεν ζούμε σε παράλληλο σύμπαν». Επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί «ούτε πανηγυρισμούς, ούτε ωραιοποίηση της πραγματικότητας», αλλά υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε καλύτερα από άλλες χώρες τις διεθνείς κρίσεις.

Ως παραδείγματα αναφέρει τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη μείωση 83 φόρων και τη μείωση της ανεργίας. «Αποπληρώνουμε πρόωρα 6,9 δισ. από το χρέος της χώρας. Αυτό “δεν τρώγεται”. Το ξέρω», αναφέρει χαρακτηριστικά και επισημαίνει πως η δημοσιονομική σταθερότητα «δίνει νέες προοπτικές σταθερότητας στην οικονομία» και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ζωής.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο και χωρίς μεγάλα λόγια. Αυτός είναι ο εύκολος δρόμος που τον αφήνουμε στην αντιπολίτευση κι εμείς θα ακολουθήσουμε το δρόμο της ευθύνης. Εκείνοι ας συνεχίσουν να πορεύονται με ακοστολόγητα ‘θα’», σημειώνει.

Για τις απουσίες του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά από το συνέδριο, λέει ότι δεν θα κρίνει αποφάσεις πρώην προέδρων του κόμματος. Ειδικά για τον κ. Σαμαρά κάνει λόγο για «μια αναπόφευκτη εξέλιξη που δεν χαροποίησε κανέναν». Παράλληλα, δίνει έμφαση στη βάση της παράταξης, υποστηρίζοντας ότι «οι πρωταγωνιστές» του συνεδρίου είναι οι απλοί Νεοδημοκράτες που στήριξαν διαχρονικά το κόμμα.

Αναφερόμενος στις εκλογές, επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι «θα γίνουν το 2027» ενώ για υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζει ότι επηρεάζουν την πολιτική συζήτηση και δηλώνει πως «θα ήταν αλαζονικό να πει κανείς ότι δεν αφήνει αποτύπωμα». Υποστηρίζει όμως ότι η κυβέρνηση «δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό της», καθώς υπήρξαν έρευνες και θεσμικές παρεμβάσεις ακόμη και με πολιτικό κόστος.

Τέλος, ασκεί σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στην πολιτική θεωρώντας πως οι πολίτες «έχουν μερική αμνησία».