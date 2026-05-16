Σοφία Ζαχαράκη στο Συνέδριο της ΝΔ: Η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή

«Οι προηγούμενες ημέρες έριξαν πάνω μας ένα πέπλο. Υπάρχει μια εικόνα που δεν φεύγει από το μυαλό μου. Είναι ο γονιός που σκύβει το βράδυ πάνω στο γραφείο του παιδιού του που δίνει σε λίγες ημέρες εξετάσεις. Και υπάρχει και ένα παιδί που δεν ρωτά μόνο τι θα γίνω αλλά αν θα τα καταφέρω. Η Παιδεία είναι μια βαθύτερη κοινωνική συμφωνία για το μέλλον της χώρας. Για τη ΝΔ, για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή», τόνισε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, στο συνέδριο της ΝΔ.

«Ξέρουμε ότι πολύ καλά ότι η ΝΔ ήταν ιστορικά η παράταξη που συνδέθηκε με τις μεγάλες επιλογές της χώρας. Ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσε πολιτικά μέσα στη ΝΔ, που πίστεψε στις αλλαγές, στον εκσυγχρονισμό, στην ανάγκη η πολιτική να παραμένει κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έκανε πολύ σημαντικά βήματα μπροστά», συνέχισε η υπουργός Παιδείας.

«Η μεγάλη αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς ή τους δείκτες. Βρίσκεται και στη νοοτροπία, στην προσπάθεια να αφήσουμε πίσω λογικές στασιμότητας. Πιστεύω ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι για τη χώρα και τη νέα γενιά. Αφορά αν οι νέοι θα πιστέψουν ξανά ότι η Ελλάδα μπορεί να τους δώσει δυνατότητες εξέλιξης και ότι η δημόσια παιδεία μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης, προοπτικής, αυτοπεποίθησης. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Μέσα σε 7 χρόνια, κρατήσαμε το εκπαιδευτικό σύστημα όρθιο μέσα στην πανδημία, με τη γρηγορότερη μετάβαση στην ψηφιακή διδασκαλία», συμπλήρωσε.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες τομές στο χώρο της εκπαίδευσης που έχουν υλοποιηθεί.

«Κάναμε βήματα που άλλοι απέφευγαν για δεκαετίες. Αυτή είναι η ουσία της ιδεολογίας μας. Δεσμευτήκαμε για έναν μεγάλο εθνικό διάλογο, για μια τολμηρή κουβέντα για το εθνικό απολυτήριο, να συζητήσουμε κάποια στιγμή για εναλλακτική είσοδο στα πανεπιστήμια. Αξιόπιστο σύστημα αλλά χρειαζόμαστε και μια επιλογή για την επόμενη ημέρα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

«Θέλουμε να ακουστούν όλοι και αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι ταξικό διάλογο που δεν βοηθάει κανέναν», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

