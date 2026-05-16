Eurovision 2026: Νέα πτώση για τον Ακύλα και το Ferto στα στοιχήματα πριν τον τελικό

Πανέτοιμος για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 είναι ο Ακύλας, ο οποίος και θα εκπροσωπήσει σε λίγες ώρες με το “Ferto” την Ελλάδα.

Στα στοιχήματα, ωστόσο, η ελληνική προσπάθεια που φέρει σκηνικά την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μοιάζει να χάνει ολοένα και περισσότερο έδαφος ενώ η Φιλανδία φιγουράρει, ακλόνητη, στην κορυφή με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Ειδικότερα, εκτός από τα “φαβορί” της Φιλανδίας και της Αυστραλίας, η Βουλγαρία πέρασε την Ελλάδα και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση… “σπρώχνοντας” το “Ferto” μια ακόμα θέση πιο κάτω.

Στην τέταρτη θέση, λοιπόν, βρίσκεται πια ο Ακύλας για την Ελλάδα ενώ, μόλις 1% πιο κάτω, υπάρχει το Ισραήλ στην πέμπτη θέση.

Την δεκάδα για τη νίκη στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, αυτή τη στιγμή, συμπληρώνουν: η Ρουμανία, η Δανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μάλτα. Τέλος, η προσπάθεια της Κύπρου με την Antigoni και το ξεσηκωτικό “Jalla” εντοπίζονται, μόλις, στην 17 θέση των στοιχηματικών εταιρειών.

Πηγή: zappit.gr

