Σοβαρό τροχαίο στην Σκιάθο: Αυτοκίνητο κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου, στην Αθήνα με C-130 οι δύο τραυματίες

Στις 20.20 με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησε το C-130 με προορισμό της Ελευσίνα και από εκεί με το ΕΚΑΒ θα μεταφερθούν στο Θριάσιο οι δύο πολυτραυματίες μετά από τη σφοδρή σύγκρουση που είχε ζευγάρι ηλικίας 50 περίπου ετών με το Ι.Χ όχημά τους με οδηγό τον άντρα και συνεπιβάτη τη συζυγό του.

Αν και η αρχική εκτίμηση και πληροφορίες έφεραν τη γυναίκα να είναι σε κρίσιμη κατάσταση τελικά ο άντρας είναι αυτός που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αφού μεταφέρεται με σπασμένα πλευρά στο θώρακα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Skiathoslife.gr και σε επικοινωνία με τους ιατρούς η κατάσταση είναι δύσκολη για τον άντρα αλλά όχι σε επικίνδυνο βαθμό και με τη σωστή αντιμετωπισει από το Ιατρικό Προσωπικό του Θριασίου ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και για τους δύο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αντιμετώπιση του συμβάντος σημαντική εκτός των Ιατρών του Κέντρου Υγείας και του ΕΚΑΒ ήταν και η προσωπική ιατρική υποστήριξη του γιατρού Νίκου Εγνατιάδη και του Πολυϊατρείου Σκιάθου.

