Πατησίων: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες μετά από καραμπόλα οχημάτων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) στην οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας. Το τροχαίο στην Πατησίων συνέβη όταν συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα με δύο μοτοσικλέτες και με απολογισμό δύο τραυματίες.



Το περιστατικό σύμφωνα με τα parapolitika, έγινε στη συμβολή της Πατησίων με την οδό Αγαθουπόλεως. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.