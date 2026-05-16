Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας αξιωματικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Haaretz».

Ο νεκρός αξιωματικός είναι ο 24χρονος λοχαγός Μαόζ Ισραήλ Ρεκανάτι, διοικητής διμοιρίας στο 12ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Γκολάνι, από το Ιταμάρ.

Ο Ρεκανάτι είναι ο έβδομος στρατιώτης του IDF που σκοτώνεται στο νότιο Λίβανο από την έναρξη της εκεχειρίας και ο 20ός από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.