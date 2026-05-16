Σία Κοσιώνη: Φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στο κανάλι, η Σία Κοσιώνη εμφανίστηκε πιο ήρεμη και ανοιχτή να μιλήσει για τη νέα καθημερινότητα μακριά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Στις δηλώσεις της αναφέρθηκε στις πρώτες ημέρες αυτής της αλλαγής στη ζωή της, ενώ για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα προτίμησε να κρατήσει διακριτική στάση, αποφεύγοντας να αποκαλύψει συγκεκριμένα σχέδια για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Μακριά από τα δελτία ειδήσεων ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Είμαι καλά, ξεκουράζομαι και ηρεμώ»

«Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα γι’ αυτό. Θα δούμε… Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω», είπε για το τηλεοπτικό της μέλλον ενώ παράλληλα διέψευσε τις πληροφορίες για το «Καλημέρα Ελλάδα». «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».


«Έχω νιώσει μόνο αγάπη, έχω νιώσει μόνο αναγνώριση και σεβασμό. Και επειδή πας εμμέσως στο θέμα του ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, για κάθε έναν ξεχωριστά»

Σία Κοσιώνη

