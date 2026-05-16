Ιράν: Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στην Τεχεράνη “για να διευκολύνει” τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη “για να διευκολύνει” τις ειρηνευτικές συνομιλίες οι οποίες επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

“Ο Μόχσιν Νάκβι έφτασε σήμερα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για διήμερη επίσημη επίσκεψη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συζητήσεις και να προωθήσει την περιφερειακή ειρήνη”, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο υπουργός έγινε δεκτός από τον Ιρανό ομόλογό του Εσκαντάρ Μομενί.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μόλις λίγες μέρες μετά την επίσκεψη στην Τεχεράνη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, του ισχυρού στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Το Ισλαμαμπάντ έχει διαμεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες που έχουν στόχο την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τον περασμένο μήνα φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου έβαλε σε μεγάλο βαθμό ένα τέλος στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε από τα αμερικανικά και τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το Ιράν συνεχίζει γενικότερα τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, διαταράσσοντας τις παγκόσμιες αγορές. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, συνεχίζουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη έλαβε μηνύματα από την αμερικανική κυβέρνηση που αναφέρουν ότι είναι πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν αλλιώς θα αντιμετωπίσει την “αποτυχία”, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της αντιπρότασης της Τεχεράνης.