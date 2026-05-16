Τέμπη – Παύλος Ασλανίδης: Δεξαμενές προπανίου κάτω από τη δικαστική αίθουσα στη Λάρισα

Σοβαρές καταγγελίες διατύπωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης στο Αντιπολεμικό διήμερο στα Χανιά, αποκαλύπτοντας ότι στον υπόγειο χώρο της δικαστικής αίθουσας στη Λάρισα, που λειτουργούσε παλαιότερα ως εστιατόριο ΤΕΙ, υπήρχαν δεξαμενές προπανίου, παρά τα αιτήματα των οικογενειών για πλήρη έλεγχο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Με σαφείς αιχμές για καθυστερήσεις και προσπάθεια υποβάθμισης ευθυνών, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών ο οποίος ήταν βασικός ομιλητής στο Αντιπολεμικό διήμερο που άρχισε το απόγευμα του Σαββάτου στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, έστειλε μήνυμα συνέχισης του αγώνα για δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν άδικα» και πως οι οικογένειες δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια υπόθεση που συνδέεται άμεσα με όσα συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία και στον κόσμο γενικότερα.

«Τα δολοφονημένα παιδιά μας στα Τέμπη σχετίζονται με μια πραγματικότητα όπου κάποιοι αποφασίζουν για πολέμους, συγκρούσεις και πολιτικές που τελικά κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, κυρίως νέων και αθώων ανθρώπων, προκειμένου να εξυπηρετούνται συμφέροντα ενός κλειστού κύκλου ισχυρών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις και την δημιουργία Κίνησης από την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Μαρία Καρυστιανου, ο ίδιος ανέφερε ότι «δεν μας απασχολούν τα κόμματα», με την επισήμανση ότι η υπερβολική κομματικοποίηση αποδυναμώνει τη συλλογική λειτουργία της κοινωνίας και της χώρας, τονίζοντας ότι εκείνο που απασχολεί πρωτίστως τους γονείς και τον σύλλογο των συγγενών είναι η εξέλιξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ

Όπως ανέφερε ο κ. Ασλανίδης, ενώ αρχικά οι οικογένειες κατηγορούνταν ότι καθυστερούν τη διαδικασία της δίκης των Τεμπών, στην πραγματικότητα, τόνισε πως οι καθυστερήσεις προέρχονται από την πλευρά της Πολιτείας, δημιουργώντας φόβους ότι επιχειρείται να συμπληρωθεί το χρονικό όριο παραγραφών ή ευνοϊκών ρυθμίσεων για ορισμένους εμπλεκόμενους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δικαστική αίθουσα που δημιουργήθηκε στη Λάρισα, σε χώρο πρώην εστιατορίου ΤΕΙ, όπου, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δαπανήθηκαν περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν ζητήματα πυρασφάλειας και δεξαμενές προπανίου στον υπόγειο χώρο.

«Μια αίθουσα εστιατορίου σε ΤΕΙ στη Λάρισα την ονόμασαν δικαστική αίθουσα, ξόδεψαν 1 εκατομμύριο 800 χιλιάδες ευρώ, την κλείσαν τώρα για έναν μήνα. Κάναμε αίτημα για πυρόσβεση και πυροπροστασία και όλα αυτά και τελικά αποκαλύφθηκε ότι στο υπόγειο υπήρχαν και δεξαμενές προπανίου, οι οποίες ήταν για τη χρήση του εστιατορίου του συγκεκριμένου χώρου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε στις επιμέρους δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η υπόθεση των ελεγκτών, οι δίκες για τα βίντεο και τα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών, υπογράμμισε ότι ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τη δικαίωση των παιδιών τους που χάθηκαν, αλλά συνολικά την ανάγκη για μια κοινωνία που να προστατεύει τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Όπως ανέφερε, οι ίδιοι ήταν «απλοί άνθρωποι» που βρέθηκαν ξαφνικά να δίνουν έναν δύσκολο αγώνα μετά την άδικη απώλεια των παιδιών τους.

Ο ίδιος έστειλε μήνυμα προς την κοινωνία πως οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να αντιστέκονται απέναντι σε προβλήματα, αδικίες και συνθήκες που υποβαθμίζουν την ανθρώπινη ζωή και την καθημερινότητα.

Πηγή: zarpanews.gr