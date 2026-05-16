Eurovision 2026 – Επικό στοίχημα έβαλαν ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου: “Πήγε, 50 ευρώ”

Στη μετάδοση του μεγάλου τελικού για την Eurovision 2026 ακούσαμε, για μια ακόμα φορά, τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Μαρία Κοζάκου το βράδυ του Σαββάτου απευθείας από την Βιέννη της Αυστρίας.

Κατά τη ροή των συμμετοχών και των εμφανίσεων, ωστόσο, οι δυο σχολιαστές έμελλε να… διχαστούν για λίγο από μια συγκεκριμένη συμμετοχή που εμφανίστηκε στη θέση14.

Ο λόγος για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, για την οποία ο Look Mum No Computer ερμήνευσε το “Eins, Zwei, Drei”.

“Πάμε στη 14η συμμετοχή. Ηνωμένο Βασίλειο και ο Look Mum No Computer. Θα τον λένε στο τέλος της βραδιάς… Look Mum No Points; Όχι! Αυτό το ακατανόητο χάος, που θα δείτε, θα βρει το κοινό του και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα φύγει με μηδέν στο televoting” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης για να ακολουθήσει ένας σύντομος, πλην απολαυστικός, διάλογος με τη Μαρία Κοζάκου.

Μ.Κ.: Βάζεις στοίχημα;

Γ.Κ.: 50 ευρώ.

Μ.Κ.: Πήγε!

Γ.Κ.: Ωραία.

