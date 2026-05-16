Κιρμικίρογλου στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Δεν φοβόμαστε τις μεταρρυθμίσεις αλλά τη στασιμότητα

«Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός είναι η σύνθεση, είναι ο Καραμανλής που έλεγε ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που έλεγε ότι το κράτος πρέπει να είναι λιτό αλλά ισχυρό και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα που μετέτρεψε αυτή τη φιλοσοφία σε καθημερινή πράξη της διακυβέρνησης», ανέφερε στην τοποθέτησή του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου.



Υπογράμμισε ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε το 2019, η Ελλάδα ήταν ακόμη διεθνώς ταυτισμένη με την κρίση, με την αναξιοπιστία. «Αν σας έλεγα ότι σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα έβγαινε από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας ίσως να μου λέγατε ότι ονειρεύομαι. Αν σας έλεγα ότι θα ξαναβρισκόταν σε επενδυτική βαθμίδα ίσως να γελούσατε. Αν σας έλεγα ότι θα γινόταν η φωνή που ακούγεται στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, στα Ηνωμένα Έθνη ίσως να αμφιβάλλατε. Αλλά αυτό κάναμε. Όχι μόνοι, αλλά μαζί με τον λαό, με αυτή την παράταξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάντα στο τιμόνι».

Επεσήμανε ακόμη ότι ζούμε σε μία εποχή που η αλήθεια αμφισβητείται όχι με επιχειρήματα αλλά με αλγορίθμους «όπου η παραπληροφόρηση διαδίδεται ταχύτερα από την επαλήθευση, όπου ξένοι παράγοντες επιχειρούν να επηρεάσουν εκλογές και να αποσταθεροποιήσουν. Κι αυτό δεν είναι μία θεωρία συνωμοσίας. Είναι μία τεκμηριωμένη πραγματικότητα γιατί η ελευθερία του λόγου που υπερασπιζόμαστε είναι φιλοσοφική παρρησία. Η τόλμη δηλαδή του πολίτη να μιλά καθαρά, αναλαμβάνοντας το κόστος των λέξεών του».

Τόνισε: «Το καθήκον μας απέναντι σε αυτή την παραπληροφόρηση το τηρούμε πιστά καθημερινά στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μαζί με τον υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη» και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πρωτοβουλίες και έργα που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιηθεί. «Δεν φοβόμαστε τις μεταρρυθμίσεις. Φοβόμαστε μόνο τη στασιμότητα», είπε χαρακτηριστικά.