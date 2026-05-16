Γιώργος Πορφύρης: Στο MasterChef έβγαλα ψυχοσωματικά, ζήτησα πρώτη φορά στη ζωή μου να μιλήσω με ψυχολόγο

Ο Γιώργος Πορφύρης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Spill The Tea” του MAD TV και μίλησε για την εμπειρία του την δεύτερη φορά που βρέθηκε στο ΜasterChef.

Η περιγραφή του πώς ο ο ίδιος έγινε το επίκεντρο της παραγωγής και πώς αυτό επηρέασε τους άλλους παίκτες, δημιουργώντας έναν αρνητικό κύκλο, είναι μια συναρπαστική αφήγηση που αναδεικνύει τις πολυπλοκότητες των reality shows, ενώ η αποκάλυψη ότι ζήτησε βοήθεια από ψυχολόγο δείχνει αξιοσημείωτη δύναμη και αυθεντικότητα.

«Το βασικό όταν βγαίνεις στην τηλεόραση και εκτίθεσαι, είναι ότι πρέπει να είσαι πιο μαζεμένος. Τη δεύτερη φορά, νομίζω δεν έχω περάσει χειρότερα στο να περιμένω να τελειώσει κάτι. Δηλαδή, αν είχα ρολόι, θα ήμουν με το ρολόι», δηλώνει ο Γιώργος Πορφύρης και παραδέχεται ανοιχτά:

«Δεν το απήλαυσα ούτε μισή μέρα, διότι η παραγωγή είχε τη φαεινή ιδέα, επειδή ήμουν ο πιο δημοφιλής παίκτης του 2017, στην καινούργια σεζόν, να ξεκινήσω εγώ τον κύκλο για να καταλάβουν οι παίκτες πώς θα παιχτεί φέτος το παιχνίδι».

«Μπαίνω, λοιπόν, και ξεκινάνε από τα 24 άτομα που είχε εκεί μέσα, οι 20 να με κράζουν. Είχα βγάλει ψυχοσωματικά, γιατί αρνιόμουν να είμαι στον ίδιο χώρο με ανθρώπους που έχουν αυτή τη συμπεριφορά απέναντι μου. Και το χειρότερο έγινε, όταν κατάλαβα ότι αυτοί οι παίκτες το κάνανε, για να παίζουν περισσότερο στην τηλεόραση. Ζήτησα πρώτη φορά στη ζωή μου, να μιλήσω με ψυχολόγο μέσα στο παιχνίδι», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Πορφύρης για την εμπειρία του από το MasterChef.