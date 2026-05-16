Τραμπ για Ιράν: Θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει μια «πολύ δύσκολη περίοδο» εάν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως η Τεχεράνη έχει συμφέρον να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. «Δεν έχω ιδέα. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσινγκτον.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν τεταμένες, καθώς κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει δύο επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία.