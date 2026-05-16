MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σδούκου στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε 11-12 χρόνια πίσω

Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι μια 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Να μην επιτρέψουμε δηλαδή η χώρα μας να γυρίσει πίσω σε μια κατάσταση που όλοι θυμόμαστε», ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου στο συνέδριο της ΝΔ.

Η εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος αναρωτήθηκε αν μπορούμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ στην πανδημία, στην υβριδική επίθεση στον Έβρο, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην επίθεση της Χαμάς.

«Σκεφτείτε τι απέφυγε η Ελλάδα δίνοντας ψήφο στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», υπογράμμισε.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε επίσης στη μείωση της ανεργίας από το 18% το 2019, σήμερα κάτω από 8%.

«Υπάρχει πλήρης επίγνωση σε σχέση με την ακρίβεια που την πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι στο τέλος να κερδίσουμε και την ακρίβεια», ανέφερε.

Επίσης μίλησε για τις αλλαγές στο ΕΣΥ και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τόνισε πως πάνω από 6 εκ πολίτες έχουν συμμετάσχει σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και 200.000 άνθρωποι πρόλαβαν.

«Κριτής όλων μας είναι ο πολίτες, οι ψηφοφόροι που εμείς τους υπολογίζουμε πολύ. Αναγνωρίζουν την προσπάθεια και τα θετικά που έχει κάνει η κυβέρνηση», σημείωσε η κα Σδούκου.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ισχυροποίηση της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

«Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε 11-12 χρόνια πίσω. Η επταετία που πέρασε έχει δώσει την απάντηση αν μπορούμε να κάνουμε όσα υποσχόμαστε», τόνισε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Νέα Δημοκρατία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι εκδηλώσεις τιμής της μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε τη ναυτική βάση στη Σούδα – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Νέα παρέμβαση Τσίπρα για τα κόκκινα δάνεια: «Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής ιδιοκτησίας»

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover – Πότε και σε ποια σημεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κυρανάκης για Ανδρουλάκη: Το άρθρο 57 του Συντάγματος λέει ότι απαγορεύεται βουλευτής να έχει πελάτη το ελληνικό δημόσιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 λεπτά πριν

Στουρνάρας: Η ελληνική οικονομία εισήλθε σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας από πολύ ισχυρότερη μακροοικονομική και δημοσιονομική θέση