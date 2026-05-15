Akylas: Τον Σεπτέμβριο σκέφτηκα να τα παρατήσω, έναν μήνα μετά γράψαμε το “Ferto”

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision ερμηνεύοντας το «Ferto», ο Akylas έδωσε ακόμα μία συνέντευξη.

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε στο Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου και αναφέρθηκε στα συναισθήματά του για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ο Akylas εξομολογήθηκε ότι λίγο πριν από τη Eurovision σκεφτόταν να τα παρατήσει.

«Είναι σαν ψέμα αυτό που ζω, είναι πραγματικά πολύ όμορφα γιατί το πιο σημαντικό είναι, πραγματικά, να παλεύεις για αυτά που θέλεις και λαχταράς και να μην το βάζεις ποτέ κάτω. Και εγώ πέρασα από πολλά στάδια. Ήμουν στο Μουσικό Γυμνάσιο, μετά πέρασα στη μαγειρική, δούλευα σε κουζίνες, ήρθα στην Αθήνα, έκανα μουσική εδώ πέρα – παράλληλα δούλευα σε κουζίνες. Μετά έφυγα σε κρουαζιερόπλοιο, γύρισα, βρέθηκα στον δρόμο στο Μοναστηράκι να τραγουδάω και παρ’ όλα αυτά δεν το είχα βάλει κάτω. Συνέχισα να προσπαθώ. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει, ακόμα και να χάσεις αυτό το παιχνίδι, να πατήσεις try again, να ξαναμπείς σε αυτή την πίστα και να παλέψεις ακόμα πιο δυνατά», είπε αρχικά ο Akylas.

«Τον Σεπτέμβριο σκέφτηκα να τα παρατήσω! Για μένα ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας γιατί δεν έβγαινα καλά και οικονομικά και σκεφτόμουν ότι ίσως έπρεπε να μείνω στο κρουαζιερόπλοιο. Είχα πολλές τέτοιες σκέψεις, ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. Κι έναν μήνα μετά γράψαμε το “Ferto” και άλλαξαν όλα», εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντευξη

Όσο για τα στοιχήματα υπογράμμισε: «Προσπαθώ να μην κοιτάω τα προγνωστικά αλλά δεν μπορώ να τα αποφύγω ακόμα κι αν θέλω. Αλλά αυτά δεν μου προκαλούν κάποιο άγχος. Η θέση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και εγώ θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ για να σας κάνω περήφανους! Αλλά, από την άλλη, με συγκινεί που τόσοι άνθρωποι με πιστεύουν τόσο πολύ και μου δίνει δύναμη όλο αυτό. Οπότε νιώστε ελεύθερα να εκφράζεστε όπως θέλετε».

«Πριν βγω στη σκηνή ακούω το “Brave Speech” της Lady Gaga. Γενικά πριν βγω χρειάζομαι να βρω το κέντρο μου, να μείνω μόνος μου με τον εαυτό μου, να μην μου μιλάει κανένας», παραδέχτηκε ακόμα ο Αkylas.