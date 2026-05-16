Ρέθυμνο: 70χρονος τουρίστας τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στο φαράγγι των Μύλων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου 2026 στις αρχές του Ρεθύμνου, για τη διάσωση ενός ηλικιωμένου περιπατητή που εγκλωβίστηκε μέσα στο φαράγγι των Μύλων.

Πρόκειται για έναν 70χρονο τουρίστα από την Ολλανδία, ο οποίος απολάμβανε τη βόλτα του στο πανέμορφο φυσικό τοπίο, όταν τραυματίστηκε στο πόδι και στάθηκε αδύνατο να συνεχίσει την πορεία του ή να επιστρέψει μόνος του.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με εννέα υπαλλήλους, οι οποίοι κατέβηκαν στο φαράγγι και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα.

Αφού του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, οι πυροσβέστες τον μετέφεραν με ασφάλεια μέχρι την έξοδο του φαραγγιού.

Εκεί τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του τραύματός του.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών αποδείχθηκε καταλυτική για το αίσιο τέλος της περιπέτειας του τουρίστα.

