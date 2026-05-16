Προσάραξη ιστιοφόρου στη Μακρόνησο – Τραυματίστηκε 67χρονη Βρετανίδα επιβάτιδα

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Λαυρίου για προσάραξη ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους ελληνικής σημαίας με πέντε (05) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου), που συνέβη τις μεσημβρινές ώρες χθες, σε βραχώδη περιοχή στο νότιο άκρο ν. Μακρονήσου.

Το Ι/Φ αποκολλήθηκε με ιδία μέσα και ακολούθως κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Λαυρίου.

Από το περιστατικό προκλήθηκε ελεγχόμενη εισροή υδάτων, καθώς και ελαφρύς τραυματισμός μίας εκ των επιβαινόντων.

Η 67χρονη τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ», απ’ όπου εξήλθε αυθημερόν.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Ι/Φ μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την μη έγκαιρη ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής.