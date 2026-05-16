Τζέκο για τον προκλητικό πανηγυρισμό με την τουρκική σημαία: “Έδειξα από που φοβούνται περισσότερο στην Ελλάδα”
Ο Έντιν Τζέκο είχε προκαλέσει την κερκίδα στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε του Conference League το 2024 και συνεχίζει να αναφέρεται σε εκείνο το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι ήξερε πολύ καλά τι έκανε.
Σε συνέντευξή του στο Gazzetta Dello Sport, ο Έντιν Τζέκο ρωτήθηκε για την προκλητική του χειρονομία στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε, όπου και είχε δείξει την τουρκική σημαία προς την εξέδρα και υποστήριξε ότι ήταν “απάντηση” προς τους οπαδούς των Πειραιωτών.
Πιο συγκεκριμένα, ο Βόσνιος επιθετικός ανέφερε τα εξής: “Μας προκάλεσαν και απάντησα δείχνοντάς τους αυτό που θεωρώ ότι φοβούνται περισσότερο. Δεν μου είπε κανείς να το κάνω, ήταν καθαρά δική μου κίνηση. Γνωρίζω πολύ καλά την τουρκική ιστορία”.
