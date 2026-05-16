Γωγώ Καρτσάνα: Στην εγκυμοσύνη εμφάνισα καταθλιπτικές κρίσεις και χρειάστηκε να λάβω φαρμακευτική αγωγή

Η Γωγώ Καρτσάνα παραχώρησε συνέντευξη στη Δανάη Μιχαλάκη και στην εκπομπή «Μαμά-δες», όπου μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της αλλά και μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε αρχικά πως εκείνη την περίοδο δεν εργαζόταν, καθώς συνέπεσε με την πανδημία του Covid-19. «Παρόλο που όλοι λέγανε: “τέλεια, ενώ έχουμε covid και έχει σταματήσει, ξέρω ‘γώ, όχι η ζωή, αλλά ξέρεις, υπάρχει μια παύση επαγγελματικά, γενικά ότι είμαστε όλοι σπίτια μας, είναι τέλεια περίοδος για να μείνεις έγκυος”.. Ήταν η χειρότερη περίοδος για να μείνεις έγκυος, θεωρώ. Γιατί ήμουν μέσα στο σπίτι κλεισμένη και εκεί που ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω, γυρίσματα, θέατρα, φίλοι… ξαφνικά μόνη μου μέσα στο σπίτι.

Και ο Γιώργος δούλευε κανονικά, δεν τον έπιασε η καραντίνα. Οπότε είχε πάρα πολλή μοναξιά. Και αυτό είχε και δηλαδή, είχα πολλές καταθλιπτικές κρίσεις, βέβαια. Πήρα αντικαταθλιπτικά όσο ήμουν έγκυος, δεν ήτανε απλό», εξομολογήθηκε η Γωγώ Καρτσάνα.

Πρόσθεσε: «Μετά, νομίζω ότι αφού πέρασε το τετράμηνο, άρχισαν οι συνέπειες της κλεισούρας. Δεν τις είχα καταλάβει πριν, γιατί έλεγα: «ναι, ναι, καλά το παιδί, να πάνε καλά όλα», οπότε πίεζα τον εαυτό μου. Μετά, αφού πήγαν όλα καλά, μετά τους τέσσερις μήνες άρχισα να δηλαδή ήταν και οι ορμόνες μετά τον τοκετό και ο θηλασμός που ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι… και μετά ήμουν ακόμα χειρότερα. Υπήρχαν αντιφάσεις. Ναι μεν ένιωθα πολύ μεγάλη ευτυχία και χαρά, αλλά έβλεπα ότι δεν ξέρω πού πατάω»

.