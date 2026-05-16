MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision: Έβαλε φωτιά η Antigoni με το “Jalla”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Antigoni Buxton χάρισε μία από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις της φετινής Eurovision, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ατελείωτο πάρτι με το τραγούδι «JALLA». Η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και έντονη pop αισθητική, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό τόσο μέσα στη σκηνή όσο και στα social media.

Το «JALLA», ένα κομμάτι που παντρεύει pop, ethnic και μεσογειακά στοιχεία, ξεχώρισε από νωρίς ανάμεσα στις συμμετοχές της χρονιάς, χάρη στους ανατολίτικους ρυθμούς και το έντονο κυπριακό και ελληνικό χρώμα του. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί fans το χαρακτήρισαν ως ένα από τα πιο catchy τραγούδια του διαγωνισμού.

Η σκηνική παρουσία της Antigoni ήταν γεμάτη ένταση, χορευτική ενέργεια και εντυπωσιακές εικόνες, με το μεγάλο τραπέζι που κυριαρχούσε στο σκηνικό να γίνεται το απόλυτο σημείο αναφοράς της εμφάνισης.

Antigoni Eurovision Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 14 ώρες πριν

Οι Πρυτάνεις των ελληνικών ΑΕΙ συναντώνται στο Aristotle Innovation Forum για το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Εποχή

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην Μόντενα -Τουλάχιστον επτά τραυματίες

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Γιώργος Πορφύρης: Στο MasterChef έβγαλα ψυχοσωματικά, ζήτησα πρώτη φορά στη ζωή μου να μιλήσω με ψυχολόγο

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Eurovision: Έβαλε φωτιά η Antigoni με το “Jalla”

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

DW: Στρατιωτικοί “βλέπουν” να πλησιάζει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία