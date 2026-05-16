Eurovision: Έβαλε φωτιά η Antigoni με το “Jalla”

Η Antigoni Buxton χάρισε μία από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις της φετινής Eurovision, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ατελείωτο πάρτι με το τραγούδι «JALLA». Η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και έντονη pop αισθητική, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό τόσο μέσα στη σκηνή όσο και στα social media.

Το «JALLA», ένα κομμάτι που παντρεύει pop, ethnic και μεσογειακά στοιχεία, ξεχώρισε από νωρίς ανάμεσα στις συμμετοχές της χρονιάς, χάρη στους ανατολίτικους ρυθμούς και το έντονο κυπριακό και ελληνικό χρώμα του. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί fans το χαρακτήρισαν ως ένα από τα πιο catchy τραγούδια του διαγωνισμού.

Η σκηνική παρουσία της Antigoni ήταν γεμάτη ένταση, χορευτική ενέργεια και εντυπωσιακές εικόνες, με το μεγάλο τραπέζι που κυριαρχούσε στο σκηνικό να γίνεται το απόλυτο σημείο αναφοράς της εμφάνισης.