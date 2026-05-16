Τέσσερα ζώδια που θα πιεστούν μέχρι τον Αύγουστο

Αυτή η περίοδος και μέχρι τον Αύγουστο φαίνεται πως θα φέρει πίεση, καθυστερήσεις και αρκετή κούραση για τέσσερα ζώδια.

Οι αστρολογικές εξελίξεις δείχνουν ότι η περίοδος αυτή θα χρειαστεί περισσότερη ψυχραιμία, υπομονή και σωστή διαχείριση της καθημερινότητας, αφού αρκετοί μπορεί να νιώσουν πως όλα κινούνται πιο αργά από όσο θα ήθελαν.

Οι πλανητικές κινήσεις δημιουργούν ένα κλίμα που ευνοεί τις δεύτερες σκέψεις, τις αναθεωρήσεις και την ανάγκη να μπει μια τάξη σε σχέσεις, δουλειά και προσωπικούς στόχους. Δεν είναι μια περίοδος για βιαστικές αποφάσεις ή μεγάλες αλλαγές χωρίς σκέψη. Αντίθετα, είναι η στιγμή που καλεί ορισμένα ζώδια να χαμηλώσουν ταχύτητα, να ξεκουραστούν και να δουν πιο καθαρά τι πραγματικά χρειάζονται.

Τα τέσσερα ζώδια που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο είναι ο Κριός, ο Καρκίνος, η Παρθένος και ο Αιγόκερως.

Κριός

Ο Ιούλιος μπορεί να φέρει αρκετή πίεση κυρίως στα επαγγελματικά. Υποχρεώσεις που είχαν μείνει πίσω ίσως επιστρέψουν και ζητήσουν άμεση προσοχή, ενώ κάποια σχέδια μπορεί να καθυστερήσουν περισσότερο από όσο περίμεναν.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εκνευρισμό, αφού οι Κριοί θέλουν γρήγορες εξελίξεις και άμεσες λύσεις. Το σημαντικό είναι να αποφύγουν τις παρορμητικές κινήσεις και να μην πάρουν αποφάσεις πάνω στα νεύρα τους. Με λίγη οργάνωση και υπομονή, η πίεση θα αρχίσει να μειώνεται.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, η περίοδος αυτή φέρνει κυρίως συναισθηματική ένταση. Θέματα που αφορούν την οικογένεια, τις σχέσεις ή προσωπικές εκκρεμότητες μπορεί να βγουν ξανά στην επιφάνεια και να τους κουράσουν ψυχικά.

Πολλοί μπορεί να νιώσουν πως έχουν φορτωθεί περισσότερα από όσα μπορούν να αντέξουν, προσπαθώντας συνεχώς να στηρίζουν τους άλλους. Αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουν όρια και να δώσουν περισσότερο χρόνο στον εαυτό τους. Δεν χρειάζεται να λύνουν τα προβλήματα όλων.

Παρθένος

Οι Παρθένοι ίσως νιώσουν πως τίποτα δεν πηγαίνει όπως το είχαν οργανώσει. Καθυστερήσεις, μπερδέματα στην επικοινωνία ή αλλαγές τελευταίας στιγμής μπορεί να τους προκαλέσουν άγχος. Επειδή αγαπούν την τάξη και τον έλεγχο, αυτή η αστάθεια θα τους πιέσει περισσότερο.

Το κλειδί για αυτούς είναι να χαλαρώσουν λίγο και να δεχτούν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τα πάντα. Όσο λιγότερο πιέζουν καταστάσεις και ανθρώπους, τόσο πιο εύκολα θα κυλήσει ο μήνας.

Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι ίσως μπουν σε σκέψεις σχετικά με τα οικονομικά, τη δουλειά και τους μελλοντικούς τους στόχους. Μπορεί να νιώσουν ανασφάλεια ή να αρχίσουν να αμφιβάλλουν για επιλογές που έχουν κάνει.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως κάτι πάει λάθος. Είναι μια καλή περίοδος για να ξαναδούν τα σχέδιά τους και να κάνουν πιο σωστές κινήσεις για το μέλλον. Αντί να αγχωθούν, καλό είναι να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο για καλύτερο προγραμματισμό.