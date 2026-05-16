Το πιο σημαντικό αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο – Πού βρίσκεται, ποιος είναι ο ρόλος του

Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο είναι κατά κανόνα και ένα ασφαλέστερο αυτοκίνητο, μιας και πολλές από τις τεχνολογίες που φέρει «ενσαρκώνουν» την προσπάθεια των κατασκευαστών να μειώσουν τις πιθανότητες εμπλοκής σε ένα σοβαρό ατύχημα και της πρόκλησης ενός τραυματισμού.

Η προσπάθεια αυτή επιβάλλει την εξέλιξη όλων των μερών του αυτοκινήτου, ακόμα και εκείνων που δεν φαντάζουν από μόνα τους αρκετά ώστε να κάνουν τη διαφορά, σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων, τα οποία προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, επιχειρώντας να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που στο παρελθόν απλούστατα δεν υπήρχαν.

Ένα από αυτά είναι η πολυπλοκότητα των σύγχρονων οχημάτων και ειδικότερα των plug-in υβριδικών και των ηλεκτρικών. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αυτοκινήτων καθιστούν οποιαδήποτε παρέμβαση των σωστικών συνεργείων σε περίπτωση ατυχήματος εξαιρετικά επικίνδυνη, εξαιτίας της παρουσίας των μπαταριών και του ρεύματος υψηλής τάσης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί κατασκευαστές πλέον τοποθετούν σε ευδιάκριτο σημείο του αμαξώματος των αυτοκινήτων ή στο παρμπρίζ ένα QR Code, το οποίο από τη στιγμή που τα σωστικά συνεργεία το σκανάρουν αποκτούν πρόσβαση στα «Blueprints» του αυτοκινήτου και ενδεχομένως σε χρήσιμες υποδείξεις.

Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η διαδικασία διάσωσης-απεγκλωβισμού των επιβατών του αυτοκινήτου, ενώ περιορίζονται και οι πιθανότητες πρόκλησης κάποιου τραυματισμού από τα ίδια τα ηλεκτροφόρα ή μη μέρη του οχήματος.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα, η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάσωση των επιβατών ενός οχήματος που έχει εμπλακεί σε ένα σοβαρό ατύχημα μπορεί να σώσει τη ζωή περισσότερων από 2.500 ατόμων τον χρόνο στους δρόμους της Ευρώπης.

Για παράδειγμα αν τα σωστικά συνεργεία επιχειρήσουν να αφαιρέσουν ή να κόψουν το τμήμα ενός οχήματος το οποίο είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής αντοχής τότε είναι προφανές ότι η όλη διαδικασία θα καθυστερήσει. Αντιθέτως επιλέγοντας ένα άλλο σημείο, τότε το επιθυμητό αποτέλεσμα θα επιτευχθεί ταχύτερα, αυξάνοντας και τις πιθανότητες επιτυχίες του όλου εγχειρήματος.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ορισμένοι κατασκευαστές επιλέγουν άλλα σημεία του αμαξώματος ώστε να τοποθετήσουν το QR Code, όπως η μεσαία κολόνα του αυτοκινήτου και το πορτάκι της τάπας βενζίνης.

Πηγή: carandmotor.gr