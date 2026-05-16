Ghosting: 6 λόγοι που Gen Z και Millennials προτιμούν να “εξαφανίζονται”

Σου έχει τύχει να περιμένεις ένα μήνυμα που δεν έρχεται ποτέ; Ή μήπως είσαι εσύ αυτή/ός που αφήνεις κόσμο και κοσμάκι στο «διαβάστηκε»; Μην νιώθεις τύψεις ή τουλάχιστον, δεν είσαι ο μόνη/ος. Το ghosting δεν είναι απλώς μια «στρατηγική» στον κόσμο του dating, αλλά μια κοινωνική πραγματικότητα που σαρώνει τις φιλίες, ακόμα και τους εργασιακούς χώρους.

Σχετική έρευνα σε πάνω από 1.000 άτομα των γενιών Gen Z και Millennials αποκαλύπτει ότι το 84% έχει πέσει θύμα ghosting. Το πιο εντυπωσιακό; Το «ανταποδοτικό» ghosting: το 67% όσων αγνοήθηκαν, κατέληξαν να κάνουν το ίδιο σε κάποιον άλλον. Γιατί όμως επιλέγουμε τη σιωπή; Ας δούμε τους 6 κύριους λόγους, βασισμένους στην έρευνα και την ψυχολογία.

Ο μηχανισμός της «προληπτικής άμυνας»

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το ghosting λειτουργεί συχνά ως αυτοάμυνα. Αν έχεις πληγωθεί στο παρελθόν από κάποιον που εξαφανίστηκε, το υποσυνείδητό σου σε ωθεί να «φύγεις» πρώτος εσύ. Είναι η λογική του «σε προλαβαίνω πριν με απορρίψεις», ένας φαύλος κύκλος που η ψυχολογία συνδέει με την αποφευκτική προσκόλληση. Η «φοβία» της σύγκρουσης

Είναι ο νούμερο ένα λόγος για το ghosting σε φιλίες. Αντί να εξηγήσεις σε έναν φίλο τι σε ενόχλησε, επιλέγεις την πλήρη διακοπή επικοινωνίας. Η έρευνα δείχνει ότι πολλοί θεωρούν τη σύγκρουση «ψυχικά δαπανηρή». Στον ψηφιακό κόσμο, το να πατήσεις “delete” είναι πιο εύκολο από το να διαχειριστείς τα συναισθήματα του άλλου. Το burnout των προσδοκιών

Ζούμε στην εποχή του υπερ-συνδεδεμένου κόσμου. Οι Gen Z και οι Millennials νιώθουν συχνά να κατακλύζονται από τις απαιτήσεις των γύρω τους. Όταν το άγχος της καθημερινότητας χτυπάει κόκκινο, το να απαντήσεις σε ένα ακόμα μήνυμα μοιάζει με αγγαρεία. Το ghosting εδώ δεν είναι έλλειψη σεβασμού, αλλά μια απεγνωσμένη προσπάθεια για digital detox. Ghosting λόγω προκλήσεων ψυχικής υγείας

Σχεδόν 1 στους 3 συμμετέχοντες παραδέχτηκε ότι έκανε ghosting επειδή πάλευε με την ψυχική του υγεία. Η κατάθλιψη ή το κοινωνικό άγχος μπορούν να κάνουν την επικοινωνία να μοιάζει με βουνό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εξαφάνιση είναι ένα σημάδι ότι το άτομο δεν έχει τα αποθέματα να διατηρήσει την επαφή, ακόμα και με αγαπημένα πρόσωπα. Η ψευδαίσθηση των «άπειρων επιλογών»

Ειδικά στο online dating, το ghosting θεωρείται πλέον «φυσιολογικό». Με το ατελείωτο swiping στις εφαρμογές, ο άλλος παύει να αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος με συναισθήματα και γίνεται ένα «προφίλ» στην οθόνη. Ψυχολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η αποπροσωποποίηση (depersonalization) μέσω της τεχνολογίας κάνει την εξαφάνιση να μοιάζει με μια απλή διαγραφή δεδομένων. Το ghosting ως «ανακούφιση»

Εδώ είναι το σοκαριστικό στοιχείο: Το 86% όσων κάνουν ghosting νιώθουν ανακούφιση και όχι ενοχή. Ειδικά οι γυναίκες (91%) νιώθουν ότι γλίτωσαν από μια άβολη ή πιεστική κατάσταση. Αυτή η άμεση επιβράβευση του εγκεφάλου (μείωση άγχους) είναι που κάνει τη συμπεριφορά αυτή τόσο επαναλαμβανόμενη.

Τι να θυμάσαι

Αν και το ghosting μοιάζει με την εύκολη έξοδο, οι ειδικοί προτείνουν την ανοιχτή επικοινωνία. Μια σύντομη πρόταση όπως «Δεν έχω την ενέργεια να συνεχίσω αυτή την επαφή τώρα» μπορεί να είναι άβολη για 10 δευτερόλεπτα, αλλά προσφέρει το απαραίτητο closure και στους 2, προστατεύοντας την ψυχική υγεία όλων.

Πηγή: ladylike.gr