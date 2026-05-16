Τζον Τραβόλτα μετά την απονομή Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών: “Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο”

Μετά την τιμητική απονομή Χρυσού Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ Καννών, ο Τζον Τραβόλτα εξέφρασε την περηφάνια του με μία ανάρτηση στα social media.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ για την πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου, της ταινίας «Propeller One-Way Night Coach». Ωστόσο, οι διοργανωτές του επεφύλασσαν μία έκπληξη με την απρόσμενη διάκριση που τον άφησε άφωνο.

Ο Τραβόλτα δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία με εκείνον να κρατά στα χέρια του τον Χρυσό Φοίνικα και δήλωσε πως αυτό το βραβείο τον έκανε περήφανο και ταυτόχρονα να αισθάνεται ταπεινός.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο! Για μένα, ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών αντιπροσώπευε πάντα την τέχνη στην πιο υψηλή της μορφή. Είναι μια εμπειρία που με γεμίζει βαθιά ταπεινότητα», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την περηφάνια του.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Τζον Τραβόλτα