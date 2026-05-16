Νέα Δημοκρατία: Η σύνεδρος Μαρία Σακίμπ ανέβηκε στο βήμα έχοντας το μωρό της σε μάρσιπο – Δείτε το βίντεο

Δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα Σάββατο, όπου με μηνύματα ενότητας συνεχίζονται οι ομιλίες των Υπουργών μέχρι τις 19:00.

Στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή εικόνα «έκλεψε» τις καρδιές των παρευρισκόμενων. Ο λόγος για τη σύνεδρο Μαρία Σακίμπ, η οποία ανέβηκε στο βήμα μαζί με το μωρό της σε μάρσιπο.

Η Μαρία Σακίμπ, σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στην Α΄ Αθηνών, ήταν ανάμεσα στους υπουργούς που άλλαζαν θέσεις στο βήμα του συνεδρίου παρουσιάζοντας το έργο της κυβέρνησης.

Το μήνυμα της εικόνας ήταν σαφώς πιο ισχυρό από όλα τα λόγια μαζί.

Η Μαρία Σακίμπ μίλησε για τη μητρότητα και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, όσο το μωρό της γκρίνιαζε στην αγκαλιά της.

Μάλιστα ακόμη και ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, σχολίασε πως το μωρό ήταν σχετικά ήσυχο, ζητώντας και την… «συνταγή» από την Μαρία Σακίμπ.

Δείτε το βίντεο

