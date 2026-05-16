Ιταλία: Ο άνδρας που τραυμάτισε οκτώ πεζούς στη Μόντενα δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που τραυμάτισε οκτώ πεζούς σήμερα στη Μόντενα δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο δράστης ονομάζεται Σαλίμ Ελ Κούντρι, έχει ιταλική υπηκοότητα και είναι μαροκινής καταγωγής. Σπούδασε οικονομικά στην Ιταλία και στο παρελθόν έλαβε αγωγή για ψυχολογικά προβλήματα. Έως τώρα δεν προκύπτει να έχει βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο ενώ σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Kούντρι είχε εμφανίσει και πρόσφατα ψυχικές διαταραχές.

Οι εισαγγελείς, με την έρευνα που έχουν ήδη αρχίσει, θα πρέπει να εξακριβώσουν σε τι οφείλεται η ανατριχιαστική, ξέφρενη κούρσα του ΙΧ του με την οποία, σήμερα το απόγευμα, τραυμάτισε επτά πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα και αμέσως μετά έναν περαστικό που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο προσπαθώντας να απομακρυνθεί.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ζήτησε από τον δήμαρχο της Μόντενα να ευχαριστήσει τους πολίτες που με το θάρρος τους κατάφεραν να σταματήσουν τον δράστη, λίγο πριν παρέμβει η αστυνομία.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στη Μόντενα, όπου ένας άνδρας χτύπησε σειρά πεζών και στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε και έναν περαστικό, είναι σοβαρότατο. Είμαι στο πλευρό των τραυματιών και των οικογενειών τους. Ευχαριστώ και τους πολίτες που με θάρρος παρενέβησαν για να σταματήσουν τον υπαίτιο, όπως και τις αστυνομικές δυνάμεις για την κινητοποίησή τους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Μίλησα με τον δήμαρχο και παραμένω σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώ τις εξελίξεις της υπόθεσης. Εύχομαι ο δράστης να λογοδοτήσει πραγματικά για τις πράξεις του», συμπλήρωσε η Μελόνι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αμέσως στα νοσοκομεία τις περιοχής. Σύμφωνα τις τελευταίες πληροφορίες, μια γυναίκα και ένας άνδρας πενήντα πέντε ετών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιταλία

