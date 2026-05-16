MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έρρικα Πρεζεράκου για Φλώρο: Όλα είναι μέσα στη ζωή και να ξέρει η ψυχή του να κοιτάει μπροστά

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Έρρικα Πρεζεράκου, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», αναφέρθηκε στο σοκαριστικό ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος στο Survivor, στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στον 22χρονο παίκτη.

Με αφορμή το περιστατικό, η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, καθώς έχει βιώσει προσωπικά έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, όταν το καλοκαίρι του 2020 τραυματίστηκε στην Κύθνο από προπέλα σκάφους.


«Αρχικά να πω ότι η προπέλα είναι το πιο άτιμο πράγμα που μπορεί να υπάρξει μέσα σε μία θάλασσα. Και το ξέρω γιατί ο μπαμπάς μου είχε ναυπηγείο με σκάφη αναψυχής, κάθε χρόνο κάποιος έφευγε, πόσο μάλλον τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μέσα στη ζωή όλα, και το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι ακόμα κι αν το σώμα τον πηγαίνει λίγο πίσω, η ψυχή του να ξέρει ότι κοιτάει μπροστά. Οπότε να συντονιστεί με αυτό και όλα θα πάνε καλά».

Έρρικα Πρεζεράκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ιταλία: Νεογέννητο πέθανε εξαιτίας υποθερμίας αμέσως μετά τη μεταφορά του στη Λαμπεντούζα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα Συμφωνία Αλήθειας προς το 2030

ΔΙΕΘΝΗ 46 λεπτά πριν

Ιταλία: Ο άνδρας που τραυμάτισε οκτώ πεζούς στη Μόντενα δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονη για ρευματοκλοπή σε εστιατόριο στο κέντρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Καπάκια κατσαρόλας: Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τα λίπη χωρίς κόπο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Άγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη ζευγάρι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών