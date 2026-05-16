Έρρικα Πρεζεράκου για Φλώρο: Όλα είναι μέσα στη ζωή και να ξέρει η ψυχή του να κοιτάει μπροστά

Η Έρρικα Πρεζεράκου, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», αναφέρθηκε στο σοκαριστικό ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος στο Survivor, στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στον 22χρονο παίκτη.

Με αφορμή το περιστατικό, η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, καθώς έχει βιώσει προσωπικά έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, όταν το καλοκαίρι του 2020 τραυματίστηκε στην Κύθνο από προπέλα σκάφους.



«Αρχικά να πω ότι η προπέλα είναι το πιο άτιμο πράγμα που μπορεί να υπάρξει μέσα σε μία θάλασσα. Και το ξέρω γιατί ο μπαμπάς μου είχε ναυπηγείο με σκάφη αναψυχής, κάθε χρόνο κάποιος έφευγε, πόσο μάλλον τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μέσα στη ζωή όλα, και το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι ακόμα κι αν το σώμα τον πηγαίνει λίγο πίσω, η ψυχή του να ξέρει ότι κοιτάει μπροστά. Οπότε να συντονιστεί με αυτό και όλα θα πάνε καλά».