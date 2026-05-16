Eurovision 2026: Ο Ακύλας “γκρέμισε” τη σκηνή με το “Ferto” – Δείτε βίντεο

Ο Ακύλας έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, χαρίζοντας μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό της Wiener Stadthalle. Με το «Ferto» και τον αριθμό συμμετοχής #6, ο Έλληνας εκπρόσωπος κατάφερε να μετατρέψει την αρένα σε ένα ατελείωτο πάρτι, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και ενθουσιώδεις επευφημίες.

Η ελληνική αποστολή παρουσίασε ένα άρτια σκηνοθετημένο act, γεμάτο έντονα χρώματα, δυναμικά γραφικά, πυροτεχνήματα και ευρηματικά σκηνικά στοιχεία, όπως ένα ηλεκτρικό πατίνι και μια περιστρεφόμενη κατασκευή τριών δωματίων.

Η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης ακολούθησαν με ακρίβεια τις οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, με το αποτέλεσμα να κυλά χωρίς το παραμικρό λάθος και να ολοκληρώνεται μέσα σε αποθέωση από το κοινό.

Akylas Eurovision 2026

