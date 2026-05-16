Μάνη: Δολοφονία η εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα – Μετά από οκτώμισι χρόνια ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της

Φως στην υπόθεση της εξαφάνισης της 57χρονης Χριστίνας Εξαρχουλέα στη Στούπα της Δυτικής Μάνης ρίχνει η Δικαιοσύνη που θεωρεί ότι η γυναίκα έπεσε θύμα δολοφονίας από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια εξαφάνισε τη σορό της και διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για μια υπόθεση δολοφονίας που εξιχνιάζεται μετά από οκτώμισι χρόνια όπως αποκαλύπτει η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017, μεταξύ 16:00 και 21:00, στο σπίτι του ζευγαριού στην περιοχή Καλογριά της Στούπας, όπως αναφέρει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας,

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο των δικαστικών Αρχών, ο κατηγορούμενος, κάτοικος Στούπας Δυτικής Μάνης και σήμερα αγνώστου διαμονής, διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με θύμα τη σύζυγό του, Χριστίνα Εξαρχουλέα.

Αν και μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί η σορός της 57χρονης, οι δικαστικές Αρχές θεωρούν πως τα διαθέσιμα στοιχεία επαρκούν ώστε να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του συζύγου της για ανθρωποκτονία με πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και είναι πλέον φυγόδικος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστικό βούλευμα αναφέρεται σε πλήθος αντιφατικών δηλώσεων και ανακριβών ισχυρισμών από την πλευρά του κατηγορούμενου, ενώ επισημαίνει και ενέργειες που θεωρήθηκαν προσπάθειες παραπλάνησης των Αρχών κατά τη διάρκεια της έρευνας. Έμφαση δίνεται επίσης στη συμπεριφορά που επέδειξε μετά την εξαφάνιση της συζύγου του.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, 35 ημέρες ύστερα από την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα, ο κατηγορούμενος προχώρησε στην έκδοση αμερικανικού διαβατηρίου και στις 29 Νοεμβρίου 2017 ταξίδεψε προς τη Νέα Υόρκη μέσω Μόσχας. Έκτοτε, φαίνεται πως διέκοψε κάθε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές, χωρίς να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξέλιξη των ερευνών.

Μαρτυρίες από συγγενικά πρόσωπα σκιαγραφούν επίσης ένα κλίμα μεγάλης έντασης στη σχέση του ζευγαριού. Η μητριά του κατηγορούμενου δήλωσε πως η οικογένεια τον είχε στηρίξει οικονομικά για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εξαφάνιση, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή «να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Η εκπομπή επικοινώνησε με τη μητριά του. Τη γυναίκα που όπως λέει η ίδια, τον είχε σαν παιδί της. Με φωνή φορτισμένη, περιγράφει τα όσα ακολούθησαν μετά την εξαφάνιση της συζύγου του.

«Από τότε που έφυγε για την Αμερική δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας. Ο πατέρας του αρρώστησε και πέθανε πριν από τρία χρόνια, αλλά εκείνος δεν εμφανίστηκε πουθενά. Μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του ήθελε να μείνει εδώ, να τον συντηρούμε κι εκείνος να γυρίζει έξω. Του δώσαμε δωμάτιο στο χωριό, όμως ήταν πολύ απαιτητικός. Για την Χριστίνα έλεγε μόνο ότι ‘κάπου πήγε’. Ακόμα και σήμερα θέλω να πιστεύω πως ίσως τον βαρέθηκε και έφυγε. Ίσως το σκέφτομαι έτσι για να αντέξω. Κάποτε τη ρώτησα αν είχαν προβλήματα και μου είχε πει πως μάλωναν, α λα ‘γαλλικά’», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προηγήθηκε έντονος καβγάς: «Φοβάμαι μήπως πάνω σε καβγά την έσπρωξε κατά λάθος και χτύπησε, γιατί ήταν πολύ αδύνατη. Δεν ξέρω. Λέτε να την έχει κρύψει στον βόθρο εκεί στην Καλογρέζα; Δεν πιστεύω πως είναι εγκληματίας, αλλά αν είναι ένοχος, να πληρώσει. Μακάρι να τον βρείτε και να τον φέρετε πίσω».

Όπως αποκαλύπτει, όταν ο γιος της αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα, ο πατέρας του είχε απευθυνθεί στις Αρχές για να ενημερωθεί αν μπορούσε να ταξιδέψει.

«Η Αστυνομία τού είπε πως μπορούσε να φύγει. Του βγάλαμε διαβατήριο και εισιτήριο. Ο πατέρας του τον έφερε στην Αθήνα, του έδωσε 1.000 δολάρια και τον πήγε στο αεροδρόμιο. Από τότε δεν μάθαμε ποτέ νέα του. Από τρίτους πληροφορηθήκαμε ότι από τη Νέα Υόρκη πήγε στο Ντιτρόιτ. Δεν πήρε ούτε ένα τηλέφωνο. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, αν μία μέρα χτυπήσει την πόρτα μου, θα του ανοίξω, θα τον δεχτώ… και μετά θα καλέσω την Αστυνομία. Αν είναι ένοχος, πρέπει να πληρώσει», καταλήγει.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της οικογένειας της 57χρονης, Γιάννα Παναγοπούλου, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος έδειξε «πλήρη αδιαφορία και αδράνεια» ήδη από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα, επισήμανε πως πλέον δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έκδοσή του από τις αμερικανικές Αρχές, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης και να λογοδοτήσει.