Ζήσης Ρούμπος: Η παιδική μου ηλικία καθόρισε τι πατέρας είμαι

Ο Ζήσης Ρούμπος βρέθηκε καλεσμένος της Δανάης Μιχαλάκη στην εκπομπή «Μαμά-δες» και μίλησε για το πώς τα παιδικά του χρόνια επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τον ρόλο του ως πατέρας.

«Τα δικά μου παιδικά χρόνια, όπως σε όλων μας, καθόρισαν το ποιοι είμαστε σαν άνθρωποι, και κατ’ επέκταση σαν πατέρας. Άλλες εποχές, είμαι γεννημένος το ’76, οπότε τα παιδικά μου χρόνια, ξέρεις, είχαμε ακόμα καταπέλτες. Με καθόρισαν γιατί και με τα αρνητικά και με τα θετικά, ας πούμε εγώ πρόλαβα τη γειτονιά. Πρόλαβα το παιχνίδι έξω. Το παιχνίδι ήταν, θα τολμήσω να πω, καθημερινότητα. Και το ζούσαμε στην ιδανική του μορφή με άλλα παιδιά. Όπως ξέρεις πολύ καλά, πλέον αυτό δεν υπάρχει. Για να κοινωνικοποιηθεί το παιδί θα συμβεί είτε στο σχολείο, που είναι ένα πολύ κλειστό σύστημα…», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Δεν είχαμε τρυφερότητα, δεν μιλάγαμε, δεν μας μιλούσαν. Το οποίο είναι και ένα θέμα με το οποίο καταπιάστηκα και στις “Τηγανητές πατάτες”, το σόλο μου, το ότι δεν μας μιλούσαν για τίποτα.

Εμείς, οι γενιές αυτές, χρειάστηκε να επεξεργαστούμε τα πράγματα μόνοι μας, να τα διαχειριστούμε μόνοι μας, να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας. Η παιδική μου ηλικία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, νομίζω, στο τι μπαμπάς είμαι».

