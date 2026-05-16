Πιερρακάκης: Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, η ιστορία θυμάται όσους τόλμησαν

Μήνυμα ενότητας και προσήλωσης στις ανάγκες της κοινωνίας έστειλε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας παράλληλα έμμεση κριτική σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές.

«Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες περιμένουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα και βελτίωση της ζωής τους.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις προσδοκίες της μεσαίας τάξης και στην ανάγκη η χώρα να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

«Υπάρχει έξω μια κοινωνία που παλεύει, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά. Θα μας κρίνουν από το αν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή τους», σημείωσε.

Ο υπουργός Οικονομικών κάλεσε ακόμη τα στελέχη της παράταξης να επιδείξουν πολιτική τόλμη, τονίζοντας ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας».

«Η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δείλιασαν και δίστασαν, αλλά εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, να εμπνεύσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε», κατέληξε.