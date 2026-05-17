Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 12:00 έως τις 14:30 χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Από τις 06:00 έως τις 17:00 έχει προγραμματισθεί Διακοπή Ρεύματος, λόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν. Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην οδό Ελευθερίας από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Θέρμης – Πανοράματος· συμπεριλαμβανομένων των οδών Λήμνου, Μυτιλήνης, Ηροδότου, Σταδίου, Κλεισθένους. Επίσης, οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Θέρμης – Πανοράματος, από το ύψος του LIDL έως την οδό Βενιζέλου. Στον Ν.751 οι οδοί Σταδίου, Π.Κάβδα, Νίκης, Ολύμπου, Δημοκρίτου, Κασσάνδρου, 25ης Μαρτίου, Λ.Καραγιάννη, Δ.Πολιορκητού, Πυθαγόρα, Ιθάκης, Χίου, Έλλης, Αισχύλου, Ομήρου, Πλάτωνος, Κρήτης, Σωκράτους, Α.Μιχαιλίδη, Αβέρωφ, Πινδάρου. Τέλος, στο Πανόραμα οι οδοί Καμπουρίδου, Τ

Από τις 08:00 έως τις 13:00 στον δήμο Δέλτα: ΚΑΛΟΧΩΡΙ : ΚΑΤΑΛΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ.

Από τις 09:00 έως τις 14:00 στον δήμο Δέλτα: ΚΑΛΟΧΩΡΙ:ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.