Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι κι έπειτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Το μεσημέρι και απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.