Μαθητικός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας Hackathon από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΠΚΜ

Στον Μαθητικό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας “Social Innovation Hackathon UoM – Junior Edition 2026” συμμετέχει ως συνδιοργανωτής η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Hackathon, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Αθλοπαιδιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (9.30 – 18.30), διοργανώνουν το ELab – Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας και το LIRES – Εργαστήριο Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μια σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική πρωτοβουλία που φέρνει τους μαθητές και τις μαθήτριες πιο κοντά στην καινοτομία, τη δημιουργική σκέψη και την επιχειρηματικότητα.Η δράση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να αναπτύξουν δημιουργικές ιδέες και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις για πραγματικές κοινωνικές προκλήσεις.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύουμε σταθερά στη νέα γενιά και στη δύναμη της καινοτομίας. Πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα, η επιχειρηματική σκέψη και οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να καλλιεργούνται από το σχολείο, μέσα από δράσεις που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να συνεργάζονται, να πειραματίζονται και να αναπτύσσουν λύσεις για πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Το “Social Innovation Hackathon UoM – Junior Edition” είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που συνδέει την εκπαίδευση με την καινοτομία και δίνει χώρο στους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους με δημιουργικό και ουσιαστικό τρόπο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την επιστημονικά υπεύθυνη της διοργάνωσης Κατερίνα Σαρρή, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς και όλους τους μέντορες, εκπαιδευτές, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμβάλλουν στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νίκος Τζόλλας.

Δράσεις και εργαστήρια κοινωνικής καινοτομίας

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εργαστήρια επιχειρηματικότητας και παρουσίασης ιδεών (pitching), ενώ θα εργαστούν σε ομάδες με την υποστήριξη έμπειρων μεντόρων και εκπαιδευτών του οικοσυστήματος καινοτομίας. Οι θεματικές της δράσης συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και εστιάζουν σε ζητήματα, όπως οι βιώσιμες πόλεις, η δράση για το κλίμα, η υπεύθυνη κατανάλωση και οι συνεργασίες για την κοινωνική πρόοδο.

Το φετινό Hackathon θα δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα επιλύουν κοινωνικά προβλήματα, τα οποία συλλέχθηκαν σε συνεργασία με σχολεία στη Ανατολικής Θεσσαλονίκης από τέσσερις δήμους (Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη και Θερμαϊκού).

«Οι ψηφιακές δεξιότητες, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματική σκέψη αποτελούν βασικά εφόδια για τη νέα γενιά και είναι σημαντικό να καλλιεργούνται ήδη από το σχολείο. Μέσα από δράσεις όπως το “Social Innovation Hackathon”, οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να προσεγγίζουν σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις με καινοτόμο τρόπο», τόνισε η καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή, επιστημονικά υπεύθυνη της διοργάνωσης και Διευθύντρια του ELab του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Χρυσός χορηγός της διοργάνωσης είναι η Enaon, ενώ η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ideas Forward, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, του Infinity Greece, του Europe Direct και της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΕΔΕΒΕ).