Θεσσαλονίκη: Τουρνουά Street Mini Volley 2026 σήμερα στην Τούμπα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού & η Δ’ Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με την Ένωση Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ε.ΠΕ.Σ.Θ.) διοργανώνουν Τουρνουά Street Mini Volley Αγοριών και Κοριτσιών στην Τούμπα, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Για πρώτη φορά η οδός Κλεάνθους θα γεμίσει με χρώματα από τις φανέλες των μικρών αθλητών και αθλητριών όλων των ομάδων, οι οποίοι θα έχουν τη χαρά να παίξουν το αγαπημένο τους άθλημα σε έναν διαφορετικό χώρο.

Μουσική και παιδικές φωνές θα ζωντανέψουν την γειτονία της Τούμπας, στέλνοντας το μήνυμα ότι «Ο Αθλητισμός Ενώνει».

Η Δ΄ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, στηρίζει εμπράκτως αντίστοιχες δράσεις.

